Valor de reservas de bitcoin de El Salvador cae en más de 144 millones de dólares

La reducción del valor de la criptomoneda fue cifrada en 144,61 millones de dólares por el sitio oficial de la estatal Oficina de Bitcoin, lo que representa una disminución cercana al 22%.

El valor de las reservas de bitcoin (BTC) en El Salvador cayó en más de 144 millones de dólares respecto al monto alcanzado a finales de 2025. El valor de la criptomoneda rondó los 67.800 dólares este lunes.

Según el sitio oficial de la estatal Oficina de Bitcoin, la cartera del Gobierno salvadoreño acumuló a eso de las 13:00 hora local del 16 de febrero más de 7.564 bitcoins, los cuales representan un valor de 513,54 millones de dólares, según consignó EFE.

A pesar de tener 46 bitcoins más, respecto a los 7.518 del último registro del 31 de diciembre de 2025, el valor de estos es menor, cayendo de 658,15 millones el último día del 2025 a 513,54 millones. Esta reducción de valor es de 144,61 millones de dólares, lo que representa una disminución cercana al 22%.

En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en tomar el bitcoin como moneda legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele.

Lee también: “¿Tambalea el “oro digital”? Qué hay detrás de la caída del Bitcoin“

El bitcoin cerró el 2025 con una caída del 6 % de su valor y por encima de 88.000 dólares, lejos del máximo histórico alcanzado durante la sesión del 6 de octubre de ese año por sobre los 126.000 dólares. Hasta el 6 de febrero pasado, la caída acumulada del BTC era del 20,7%, respecto a su máximo en octubre de 2025, en los 126.186 dólares.

El analista de mercados de la plataforma Estrategias de Inversión (IG), Sergio Ávila, aseguró que las causas de las caídas que ha registrado la criptomoneda se deben “a las ventas masivas en tecnológicas e inteligencia artificial (IA), el cierre de largos apalancados y un mercado de futuros donde ya hay más cortos que largos”.

Mientras que Javier Cabrera, de la empresa XTB, señaló que los inversores están liquidando posiciones y todo está yendo a liquidez en espera de un contexto más claro, tanto de resultados como de la dinámica de Kevin Warsh cuando asuma el cargo de presidente de la Reserva Federal (Fed).