¿Tambalea el “oro digital”? Qué hay detrás de la caída del Bitcoin

Con extrañeza fue recibida por los mercados la caída de la criptomoneda, que la deja en su nivel más bajo de los últimos 15 meses.

(CNN) – Bitcoin está actuando de manera extraña.

La criptomoneda más famosa del mundo ha caído un 44% desde su pico de octubre, cayendo por debajo de los 70.000 dólares el jueves por primera vez en 15 meses.

Esa caída no es nada inusual. Las criptomonedas son notoriamente volátiles y han sufrido numerosas caídas, incluso mayores que esta.

Lo extraño es lo siguiente: la caída de cuatro meses de Bitcoin se produjo en un momento en el que, en teoría, tenía todo a su favor.

Los optimistas sobre las criptomonedas llevan mucho tiempo defendiendo que los inversores consideren a Bitcoin como “oro digital”, una nueva inversión de refugio seguro donde los operadores pueden almacenar fondos cuando los tiempos son difíciles.

Así que ahora sería un momento lógico para que surgieran valores refugio.

La geopolítica se ha puesto tensa este año: el presidente Donald Trump amenaza con atacar a Irán después de que Estados Unidos destituyera al líder de Venezuela. Recientemente, el presidente estadounidense ha criticado a sus aliados en Europa y Canadá por Groenlandia, y amenaza con imponer aranceles más altos a Corea del Sur.

Mientras tanto, los importantes avances en IA están poniendo nerviosos a los inversores bursátiles. Claude, de Anthropic, ahora puede realizar tareas para bufetes de abogados, lo que ha provocado el desplome de las acciones de software.

Los indicadores de miedo están dando señales de alerta. El Índice de Miedo y Avaricia de CNN se encuentra en un estado de “miedo” sólido, y el índice de volatilidad VIX alcanzó brevemente su punto más alto desde noviembre, cuando el mercado sufrió una pequeña crisis debido a los confusos datos económicos posteriores al confinamiento y las ganancias de Nvidia. (Eran tiempos más sencillos).

Ese temor ha impulsado un repunte récord en el precio del oro, que recientemente superó los 5.500 dólares por onza troy. El oro es el refugio seguro por excelencia: un activo relativamente raro y tangible que almacena valor y que puede ocultarse literalmente bajo un colchón en caso de emergencia.

Pero el bitcoin no avanza. Ha perdido un 20% este año a pesar de toda la incertidumbre. De hecho, Michael Burry (el hombre de “Big Short”) escribió recientemente en su Substack que cree que la extrema volatilidad del oro y la plata en los últimos días se debe a que los alcistas del bitcoin están liquidando sus posiciones en el metal para salvar las apariencias ante la caída de las criptomonedas.

La caída del bitcoin significa que perdió por completo su impulso de Trump. Los inversores en criptomonedas celebraron la victoria de Trump en noviembre de 2024, lo que disparó el bitcoin y otras criptomonedas, después de que Trump adoptara los activos digitales que antes rechazaba y, en su lugar, se comprometiera a eliminar las regulaciones que, según él, frenaban el crecimiento de las criptomonedas.

¿Qué hay detrás de este nuevo invierno criptográfico? Principalmente, dudas de que Bitcoin sea “oro digital”, después de todo.

Bitcoin se ha visto arrastrado por la aversión al riesgo que atraviesa el mercado. En lugar de dar a los inversores motivos para comprar, los operadores ven ese miedo como una razón para vender. La continua divergencia entre el oro (que ha subido un 24% desde octubre) y el bitcoin (que ha bajado un 44%) no ha hecho más que consolidar ese sentimiento.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no ayudó el miércoles, cuando testificó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que el Tesoro no tiene autoridad para estabilizar los mercados de criptomonedas.

Los ETF de Bitcoin tampoco han despegado como esperaban los entusiastas de las criptomonedas, y la inversión institucional en bitcoin ha disminuido en los últimos meses, lo que ha reducido el volumen de operaciones. Esto ha exacerbado las reacciones impulsivas de los operadores habituales.

Pero puede que haya luz al final del túnel de las criptomonedas para los inversores de bitcoin. Esta caída no es una tendencia nueva; ya hemos pasado por esto antes.

En 2014, los precios de las criptomonedas se desplomaron tras el hackeo de la plataforma de intercambio Mt. Gox. La mayor caída se produjo en 2018, cuando el bitcoin se desplomó un 74%, impulsado por el temor a que la explosión de ofertas iniciales de monedas (OIC) fuera exagerada. Las criptomonedas sufrieron caídas consecutivas en 2021 y 2022, después de que la presión regulatoria y el escándalo de FTX destrozaran la confianza.

En cada ocasión, Bitcoin ha logrado recuperarse por completo en un año y medio.