Ministro Rabat revela que el Gobierno ha recibido más de 40 solicitudes de indulto desde marzo: Una fue rechazada y otra será resuelta en los próximos días

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó en CNN Prime el debate por la ampliación de la cárcel de Santiago 1, la situación de hacinamiento en los recintos penitenciarios y los indultos presidenciales.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre cuántas peticiones de indulto han recibido desde que asumió la administración de José Antonio Kast, el titular de Justicia informó que desde el 11 de marzo a la fecha han recibido más de 40 solicitudes y aclaró que existe una composición diversa.

“Son más de 40, de todo. Hay asuntos relacionados con temas que le interesan a la ciudadanía. Hay hechos relacionados con lo que sucedió entre 1973 y 1990, también del estallido social y reos comunes”, detalló.

Al preguntarle si le ha tocado decidir algún indulto, reveló en CNN Chile que “sí, me ha tocado decidir. Hay uno que rechazamos y otro respecto del cual tengo que dictar la resolución en estos días, pues ya lo he pensado, fundamentado, razonado y motivado”, y detalló que estos han sido de carácter general.

Respecto del primero que descartó, explicó que “me pareció que no correspondía, conforme al mérito de los antecedentes, otorgar esa gracia”.

En cuanto al debate sobre si considera que hay delitos que nunca debieran ser indultados, afirmó: “Creo que las circunstancias del caso van a permitir responder aquello, porque a veces no se trata solamente del delito, propiamente tal, porque mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares, los méritos y los antecedentes que están en el expediente respectivo”.

Finalmente, respecto de las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien sostuvo que durante el contexto de las protestas de octubre de 2019 “la justicia no (fue) impermeable a las presiones sociales (…). El estallido generó una revolución en muchos aspectos y una de ellas es que la actuación de la justicia creo que no fue libre”, manifestó que, desde su perspectiva, “los tribunales de justicia no tienen una visión sesgada acerca de las causas en que deben resolver cada caso. Tengo la confianza de que nuestros jueces aplican la ley cada vez que dictan una sentencia judicial“.

#CNNPrime | Fernando Rabat, ministro de Justicia y DD.HH., por indultos a violadores de niños: “Va a depender mucho las circunstancias en que esa persona esté en el momento. Per se es un delito muy grave (…) Va a depender del caso y del análisis que usted efectúe”@tv_monica… pic.twitter.com/7Iqtp58wUQ — CNN Chile (@CNNChile) June 5, 2026