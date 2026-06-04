Ministro Rabat descarta conmutación de penas para descomprimir las cárceles y asegura que en la Región Metropolitana no hay terrenos para construir otro penal

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó el debate sobre la situación de hacinamiento de recintos penitenciarios.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre los descargos del alcalde Mario Desbordes contra la ampliación de Santiago 1, el titular de Justicia afirmó: “Yo no le respondo a Desbordes porque creo que acá hay un error de enfoque. Nosotros estamos con un problema de hacinamiento carcelario, en donde todos los chilenos debemos efectuar los esfuerzos necesarios para poder superar esta situación”.

“En Santiago hoy día tenemos un problema grave de sobrepoblación carcelaria y debemos enfrentarlo. ¿Cómo creemos nosotros que lo podemos enfrentar? Con la ampliación de la cárcel, y ese es el punto. Entonces, no es una cuestión personal del ministro con un alcalde, sino un problema de bien común“, subrayó.

En esa línea, enfatizó que el problema que enfrenta el penal es “grave”, puesto que el recinto penitenciario tiene una capacidad para 4 mil personas y hoy está cerca de 7 mil, por tanto “con la ampliación se permite obtener 1.600 plazas nuevas, pero aún así no superamos el problema“.

En el presente explicó que existen 63 mil personas privadas de libertad cuando el sistema da para solo 43 mil personas, esto equivale una sobrepoblación de 150%.

Al preguntarle si, en vez de ampliar Santiago 1, sería mejor buscar un recinto en otro terreno más alejado de la ciudad, el secretario de Estado aclaró: “Si en la Región Metropolitana hubiera otros terrenos, nosotros los estaríamos buscando. Se adquirió por parte del Ministerio de Justicia un inmueble en Tiltil, pero ese inmueble hoy día no tiene factibilidad de agua. Por lo tanto, no puedo construir una cárcel donde no tengo agua”.

“En segundo lugar, dentro de lo que es el Plan Regulador Metropolitano tampoco puedo construir cárceles. Entonces, tengo situarme fuera del plan regulador y hacer el traslape con la factibilidad de agua, tampoco tengo terrenos que tengan factibilidad de agua para poder tener una cárcel. Cuando he dicho en reiteradas oportunidades que no hay actualmente otro terreno, es porque no existe otro terreno y necesitamos la ampliación“, agregó.

Por tanto, remarcó que “no me interesa polemizar con Desbordes”.

#CNNPrime | Fernando Rabat, ministro de Justicia y DD.HH., por diferencias con Desbordes por ampliación de cárcel en Santiago: “Tenemos una sobrepoblación de 150%”@tv_monica

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#CNNPrime | Fernando Rabat, ministro de Justicia y DD.HH., sobre diferencias con Desbordes por ampliación de cárcel en Santiago: “Me voy a juntar con todas las personas que sea necesario. Todas las puertas del ministerios están abiertas. Si alguien me quiere citar, iré cuando… pic.twitter.com/MXzUPsOdV5 — CNN Chile (@CNNChile) June 5, 2026

#CNNPrime | Fernando Rabat, ministro de Justicia y DD.HH., por conmutación de penas debido al hacinamientos en las cárceles: “No está en carpeta”@tv_monica

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Más allá de Santiago 1: La evaluación de otros recintos carcelarios

#CNNPrime | Fernando Rabat, ministro de Justicia y DD.HH., por cárceles: "Queremos solucionar la situación en Chillán. Hoy está en el centro de la ciudad, pero queremos trasladarlo"@tv_monica

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#CNNPrime | Fernando Rabat, ministro de Justicia y DD.HH., por cárceles: "Queremos cambiar la cárcel en Temuco y sacarle del centro de la ciudad"@tv_monica

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