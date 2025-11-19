En US$ 236,4 millones: Cuadro de Klimt se convierte en la obra más cara de arte moderno subastada

El retrato de la joven hija de los mecenas de Klimt, realizado en los últimos años de vida del artista, se salvó de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial cuando fue separado de otras obras que luego se quemaron en un incendio en el castillo de Immendorf, en Austria.

(CNN) — ¿Qué tienen en común un notorio inodoro de oro y un cuadro de Gustav Klimt casi destruido? Ambos inauguraron la primera subasta de Sotheby’s en su nueva sede de Estados Unidos en Nueva York el martes por la noche, en una velada animada y llena de récords.

Al principio, el cuadro principal de Klimt, “Retrato de Elisabeth Lederer”, se convirtió en la obra de arte moderno más valiosa jamás vendida en una subasta, alcanzando los US$ 236,4 millones entre exclamaciones y aplausos durante la guerra de ofertas de 20 minutos.

También fue la obra de arte más cara jamás vendida por Sotheby’s a nivel mundial.

El retrato de la joven hija de los mecenas de Klimt, realizado en los últimos años de vida del artista, se salvó de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial cuando fue separado de otras obras que luego se quemaron en un incendio en el castillo de Immendorf, en Austria.

El lote fue “realmente una de las últimas oportunidades de adquirir un (retrato) de esta importancia del artista”, señaló el subastador, el presidente europeo de Sotheby’s, Oliver Barker, durante la venta.

En 2023, el último retrato terminado por Klimt, “Dame mit Fächer” (Dama con abanico), se vendió por US$ 108,4 millones.

El retrato de Lederer, que superó el récord anterior establecido por una obra de Andy Warhol en 2022, formaba parte de la colección del heredero de Estée Lauder, Leonard A. Lauder, quien falleció a principios de este año.

En toda la subasta, la mayoría de las obras alcanzaron o superaron sus estimaciones más altas, incluyendo una pintura de Edvard Munch vendida por US$ 35,1 millones y un paisaje de Klimt, por US$ 86 millones.

El tono se marcó desde el primer lote, una escultura de Alexander Calder que atrajo a nueve pujadores entusiastas y se vendió por casi el triple de su estimación más alta, en US$ 889.000.

Hasta ahora, la colección de Lauder ha recaudado US$ 527,5 millones, muy por encima de su estimación de US$ 400 millones, y aún quedan más obras por vender en un evento diurno aparte.

Las ventas de la colección Lauder dieron inicio a una noche triunfal para el segmento más alto del mercado del arte, que ha estado experimentando una desaceleración durante más de dos años.

Tras la venta de Lauder, la subasta de arte contemporáneo estuvo encabezada por una monumental obra de Jean-Michel Basquiat que alcanzó los US$ 48,3 millones.

Sin embargo, de manera significativa, dos de los lotes principales —uno de Kerry James Marshall y otro de Barkley L. Hendricks— no se vendieron, en una sorprendente desviación del impulso de la noche.

Además, la oferta más inusual de la subasta, el inodoro de oro de 18 quilates y 99,7 kilogramos del artista conceptual y enfant terrible Maurizio Cattelan, solo recibió una oferta.

Una oferta por “America”

La opulenta escultura, titulada “America”, es hermana de la versión infame que se exhibió en el Guggenheim como inodoro funcional y que luego fue robada del lugar de nacimiento de Winston Churchill, el Palacio de Blenheim, y nunca fue recuperada.

Por primera vez, la oferta inicial por “America”, que ha estado en manos privadas desde 2017, se ideó como un objetivo móvil según el valor actual de su peso en oro, es decir, US$ 9,9 millones, redondeados a US$ 10 millones.

El precio fue una forma de “apoyarse en la esencia misma de la base conceptual de la obra, que en gran parte es llamar la atención sobre la diferencia entre el valor artístico de una obra y su valor material inherente”, señaló David Galperin, jefe de arte contemporáneo de Sotheby’s, antes de la subasta.

Pero solo un comprador terminó haciendo una oferta —“una famosa marca estadounidense”, según Sotheby’s— y nadie más siguió, lo que implica que los postores decidieron que no valía mucho más que sus materiales en bruto. (Con comisiones, el total fue de US$ 12,1 millones).

Considerando el sentido del humor satírico de Cattelan, probablemente esto divirtió al artista en algún lugar del mundo.

Las ventas principales continuarán esta semana, y Sotheby’s espera recaudar más de US$ 1.000 millones en total al final, según sus estimaciones más altas.

Las exposiciones previas a la subasta atrajeron multitudes a la variedad de obras de Basquiat, Yves Klein, Henri Matisse, Cecily Brown y Jeff Koons, así como filas para ver el inodoro de Cattelan, que fue instalado en el cuarto piso del edificio Breuer en un pequeño baño con espejos y una regla de mirar pero no tocar.

La nueva sede de Sotheby’s, que anteriormente albergó el Museo Whitney de Arte Americano y, más tarde, una sucursal de la colección contemporánea del Museo Metropolitano de Arte, ha marcado un cambio importante en su presencia pública, alineándose justo al lado de la famosa Milla de los Museos de la ciudad, donde residen muchas de sus instituciones más importantes.

La inauguración llega en un momento difícil para el mercado del arte, ya que las ventas globales de arte y antigüedades cayeron por segundo año consecutivo en 2024, según el último informe anual Art Market Report de Art Basel y UBS, y varias galerías físicas importantes han cerrado o cambiado sus operaciones.

En mayo, tras las ventas principales de primavera en Nueva York, The Art Newspaper informó que las casas de subastas Sotheby’s, Christie’s y Phillips experimentaron una caída del 8 % en las ventas en comparación con el año anterior, con lotes destacados que no encontraron compradores o fueron retirados antes de la subasta.

Sin embargo, con la exitosa venta fuera de temporada de las obras surrealistas de la coleccionista y mecenas Pauline Karpidas este verano, así como informes de resiliencia en el mercado medio, algunos análisis han señalado con cautela un repunte del mercado.

Christie’s tuvo buenos resultados durante su venta en dos partes de arte del siglo XX el lunes por la noche, alcanzando los US$ 690 millones con comisiones, un aumento sustancial respecto a 2024, liderado por una pintura de Mark Rothko vendida por US$ 62 millones.

Las ventas récord de obras de arte individuales que superan los US$ 40 millones no han sido una garantía este año, pero más adelante en la semana, Sotheby’s tiene otro as bajo la manga: una pintura de Frida Kahlo de gran carga psicológica, “El sueño (La cama)”, que podría romper el récord de Georgia O’Keeffe como la obra de arte de una artista femenina más cara vendida públicamente.