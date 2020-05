CNN – 21 de mayo, el día con más casos en todo el mundo (02:09)

El Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Puo, anunció que las actividades académicas en su país se retomarán paulatinamente, para resguardar la salud de los niños y jóvenes producto de la pandemia del coronavirus.

Las fechas clave en el país sudamericano son el 1, 15 y 29 de junio. Estos días están establecidos para reactivar el periodo escolar de forma presencial. Sin embargo, hay que destacar que el pasado 22 de abril, las escuelas rurales iniciaron esta medida que, por ahora, no ha presentado problemas.

El 1 de junio se extenderá el reinicio de la educación rural presencial en todo el país. También, se abren las escuelas que atienden a niños y jóvenes de vulnerabilidad educativa y social en todo el país, excepto Montevideo y, además, se abrirán las escuelas de educación especial en todo el país, cada una con sus medidas.

El 15 de junio los jardines, salas cuna y todos aquellos centros de la infancia reabrirán, ya sean públicos o privados, exceptuando toda el área metropolitana (incluyendo Montevideo). Los liceos públicos y privados también abrirán.

Y, finalmente, para el 29 de junio todo el país tendrá abiertos sus centros de educación: primaria, secundaría y técnica, tanto pública como privada.

Se mantienen las recomendaciones de mantener el distanciamiento físico, el cuidado personal e higiénico para evitar el COVID-19 establecidas por las autoridades. “Estamos convencidos de que el riesgo es mínimo y tiene que existir la voluntad de los padres para decidir si los niños participan o no”, aseguró Lacalle.

También se enfatizó en que no es obligación que los padres envíen a sus hijos a los centros educativos, por lo que la asistencia es voluntaria mientras dure la emergencia del coronavirus. Para aquellos que no asistan a clases, se buscará un método para no quedar atrasados en las materias.

Dicho esto, el Ministerio de Salud del Uruguay informó que hasta la fecha, se mantienen 749 casos confirmados por coronavirus. 594 se han logrado recuperar y 20 personas han muerto.

