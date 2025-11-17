Ultraderecha española celebra resultados de Kast en Chile: Líder de Vox afirma que es una “noticia extraordinaria”

Santiago Abascal destacó que el cambio ya se ha producido en Argentina y Estados Unidos, en alusión a Javier Milei y Donald Trump.

(EFE) – El líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, cree que los resultados cosechados en las elecciones presidenciales por José Antonio Kast, que se medirá en segunda vuelta con Jeannette Jara, son una “noticia extraordinaria”.

“La victoria de nuestro amigo y aliado José Antonio Kast en Chile es una noticia extraordinaria que va a empezar a cambiar poco a poco la cara del continente hispanoamericano”, dijo Abascal este lunes en declaraciones a los medios en Badajoz (oeste de España).

De acuerdo con los resultados del Servicio Electoral, el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, formación que a su vez lidera, obtuvo un 23,9% de los votos en las elecciones celebradas este domingo, mientras que Jara, exministra de Trabajo del actual presidente Gabriel Boric, obtuvo casi un 27 % de los apoyos.

Enhorabuena a mi amigo @joseantoniokast por su excelente resultado, que anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre.

¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria.

🇪🇸🤝🇨🇱 https://t.co/RtFHhwtPID pic.twitter.com/mqjAuJlbBU — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 17, 2025



Abascal señaló, a preguntas de los periodistas, que este cambio ya se ha producido en Argentina y Estados Unidos y se mostró convencido “de que muy pronto esto ocurrirá también en Colombia y en otros lugares de Hispanoamérica”.

Todo ello se sumará “a la gran reacción de los patriotas en Europa, en Norteamérica y en todo el mundo”, añadió.

“Creo que es una excelente noticia y esperamos muy pronto contribuir desde España y desde Portugal a ese cambio histórico“, concluyó el líder de la ultraderecha española.

Kast participó por vía telemática en un evento celebrado por Vox el pasado septiembre, en el que se proyectó un vídeo en el que el candidato a la presidencia expresó su deseo de encontrarse el próximo año con Abascal como mandatario electo de su país.