Casi 900 turistas permanecen varados cerca de Machu Picchu en medio de protestas

La protesta comenzó la semana pasada luego de que finalizara la concesión de Consettur, la empresa de autobuses que transporta a los turistas desde Aguas Calientes hasta la entrada de la ciudadela inca del siglo XV.

(CNN/Reuters) — Al menos 900 turistas quedaron varados cerca de la antigua ciudadela inca de Machu Picchu el martes, dijo el ministro de Turismo del país, Desilu León, luego de que un servicio de tren de pasajeros fuera suspendido debido a una protesta.

El operador ferroviario PeruRail dijo que el servicio había sido suspendido el lunes porque la ruta en la montañosa región peruana de Cusco había sido bloqueada por “rocas de varios tamaños” mientras los residentes locales se enfrentaban con las autoridades y las compañías de autobuses.

Los manifestantes dicen que hay una falta de transparencia y equidad en el proceso de reemplazo del operador de autobuses turísticos Consettur después de que expiró su concesión, allanando el camino para que diferentes empresas locales se beneficien de la industria vital.

El ministro de Turismo señaló a la radio local que 1.400 turistas fueron evacuados el lunes, pero unos 900 permanecieron varados en Aguas Calientes, la ciudad más cercana al sitio cultural más visitado del país.

Un distrito vecino encargó a otra empresa de buses prestar servicios en su lugar, pero los manifestantes en Aguas Calientes le impidieron operar.

Mientras tanto, la unidad local de PeruRail aseveró que “terceros” habían excavado parte de su ruta ferroviaria, lo que afectó la estabilidad de la vía y ralentizó la evacuación de turistas.

New7Wonders, un grupo de campaña que destaca sitios globales de importante patrimonio cultural, dijo en una declaración durante el fin de semana que había enviado una carta al gobierno de Perú advirtiendo que si el conflicto se intensifica, la credibilidad de Machu Picchu como una de las nuevas Maravillas del Mundo podría verse afectada.

Una encuesta mundial organizada por el grupo había seleccionado en 2007 a Machu Picchu como una maravilla del mundo, junto con la Gran Muralla China, el Taj Mahal de la India y Chichén Itzá de México.