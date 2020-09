(CNN) – El candidato a la presidencia Joe Biden cuestionó en duros términos al presidente de EE.UU., Donald Trump, luego de que se diera a conocer un reporte de que el mandatario habría llamado a veteranos de guerra heridos y a los muertos en batalla como “tontos” y “perdedores”.

Si bien el gobernante que va a la reelección por la Casa Blanca el 3 de noviembre ha negado el informe, su rival demócrata sostuvo que Trump era “deplorable” y “condenable”.

Los dichos del republicano fueron publicados en The Atlantic informara que Trump habría hecho comentarios despectivos sobre los heridos y muertos en la guerra.

Biden dijo que, basándose en los ataques anteriores que hizo el presidente al difunto senador por Arizona, John McCain, quien fue capturado en Vietnam, cree que el informe es cierto: “Si es cierto, y basándome en todo lo que ha dicho, creo que el artículo es cierto, les haría a todos esta pregunta: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías si tuvieras un hijo en Afganistán en este momento? ¿Cómo te sentirías si perdieras un hijo, una hija, un esposo, una esposa? ¿Cómo te sentirías?“.

“Nunca he estado tan decepcionado en toda mi carrera con un líder con el que he trabajado, presidente o no“, dijo Biden. “Es absolutamente condenable. Es una vergüenza”, añadió.

El candidato demócrata declaró que había decidido dejar en casa una Estrella de Oro que le dio la Guardia Nacional de Delaware para honrar el servicio militar de su hijo fallecido Beau Biden en Irak, “porque me preocupaba que si me concentraba demasiado en eso, me involucraría en algo del tipo de lenguaje que usa el presidente“.

“Simplemente estoy asqueado. Es deplorable. Es tan antiestadounidense. Es tan antipatriótico”, dijo Biden.

Joe Biden también recordó a su fallecido hijo Beau, quien sirvió en Irak y como civil en Kosovo. “No era un tonto”, indicó.

También sostuvo que Trump “debería disculparse humildemente con cada madre y padre de Gold Star y con cada familia de Blue Star que ha denigrado e insultado. ¿Quién diablos se cree que es?“.

“Deber, honor, país: estos son valores que impulsan a nuestros miembros del servicio, un equipo totalmente voluntario” agregó, junto con expresar que “el presidente Trump ha demostrado que no tiene sentido del servicio; no es leal a ninguna causa que no sea él mismo“.

Los comentarios de Biden se produjeron el día después de que The Atlantic informara, citando fuentes no identificadas, que Trump había denigrado a los heridos y muertos en batalla y cuestionado la inteligencia de los que se alistaron en el ejército. Trump calificó el viernes el informe de “una historia falsa”.