Trump afirma que Venezuela comprará “solo productos fabricados en Estados Unidos” con los ingresos del acuerdo petrolero

Según el mandatario, estas compras incluirán alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país sudamericano.

(CNN) – El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en una publicación en redes sociales que Venezuela comprará “SOLO productos fabricados en Estados Unidos” con los ingresos provenientes del acuerdo petrolero entre ambos países, sin ofrecer detalles adicionales sobre los mecanismos para hacerlo.

“Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar SOLO productos fabricados en Estados Unidos, con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, así como medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, escribió el mandatario en Truth Social.

“En otras palabras, Venezuela se está comprometiendo a hacer negocios con Estados Unidos de América como su socio principal”, añadió.

Las últimas declaraciones de Trump se producen después de que el martes anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, que se venderán a precio de mercado y cuyos ingresos serán controlados por Estados Unidos.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela para recabar sus comentarios.