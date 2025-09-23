Trump tuvo un breve encuentro con Lula da Silva y dice que volverán a reunirse: “Tuvimos una química excelente”

A pesar de los cruces recientes por la condena a Jair Bolsonaro y la política arancelaria de Estados Unidos, el presidente Donald Trump reveló que tuvo un breve intercambio con su homólogo Lula da Silva, destacando que “tuvimos, al menos durante unos 39 segundos, una química excelente. Es una buena señal”.

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber conversado brevemente con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y que ambos acordaron reunirse la próxima semana en medio de una importante disputa entre ambos países.

Trump impuso un enorme arancel del 50 % a Brasil, que entró en vigor el 1 de agosto. Trump había amenazado con aplicar los aranceles si Brasil no finalizaba el juicio contra el expresidente derechista y aliado de Trump, Jair Bolsonaro. Bolsonaro fue posteriormente declarado culpable de planear un golpe de Estado y condenado a más de 27 años de prisión.

“Brasil ahora enfrenta importantes aranceles en respuesta a sus intentos sin precedentes para interferir en los derechos y libertades de nuestros ciudadanos estadounidenses y de otros países, mediante la censura, la represión, el uso de armas de destrucción masiva, la corrupción judicial y el ataque a los críticos políticos en Estados Unidos”, declaró Trump en su discurso ante las Naciones Unidas.

Pero hizo una salvedad: dijo que se había topado brevemente con Lula justo antes de subir al podio. El líder brasileño fue el primer jefe de Estado en hablar este martes en la Asamblea General.

“Me cuesta un poco decir esto, porque debo decirles que yo entraba y el líder de Brasil salía. Lo vimos, yo lo vi, él me vio y nos abrazamos”, dijo Trump. “De hecho, acordamos reunirnos la semana que viene. No tuvimos mucho tiempo para hablar, unos 20 segundos”.

Trump dijo que Lula “parecía un hombre muy agradable”. “Me cae bien, y yo solo hago negocios con gente que me cae bien… “Tuvimos, al menos durante unos 39 segundos, una química excelente. Es una buena señal”, indicó.

Durante su discurso, Trump instó a Brasil a colaborar con Estados Unidos en materia comercial: “Lamento mucho decir esto, Brasil no está haciendo las cosas bien y seguirá haciendo las cosas mal. Solo podrán avanzar si trabajan con nosotros. Sin nosotros, fracasarán como otros han fracasado”.