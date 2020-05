La muerte a causa asfixia de George Floyd en Minneapolis, por parte de un oficial blanco de la policía, ha reavivado una ola de protestas contra el racismo en diversos estados de EE.UU. y movilizado a miles de personas a protestar en redes sociales contra la discriminación que sufre la población afroamericana en ese país.

Situación a la que se refirió esta jornada el propio presidente Donald Trump, quien, a través de su cuenta de Twitter, criminalizó las protestas tras la muerte del hombre de 46 años.

“Saqueos llevan a tiroteos, y es por eso que un hombre fue asesinado en Minneapolis la noche del miércoles, o miren lo que pasó en Louisville donde siete personas terminaron con disparos. No quiero que esto ocurra”, escribió.

Lo que complementó señalando que “es muy simple, nadie debería tener problemas con esto otro más allá que quienes odian y quienes buscan generar problema en redes sociales. Honor a la memoria de George Floyd”.

….It was spoken as a fact, not as a statement. It’s very simple, nobody should have any problem with this other than the haters, and those looking to cause trouble on social media. Honor the memory of George Floyd!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020