Cuatro agentes de la policía de Minneapolis fueron despedidos por su participación en la muerte de un hombre negro que fue inmovilizado con una rodilla mientras afirmaba que no podía respirar, dijeron el martes funcionarios.

El FBI está investigando el incidente, que generó una condena generalizada a los agentes luego de que un video que mostraba parte del encuentro circuló en las redes sociales.

La muerte de George Floyd, de 46 años, llevó el martes a cientos de personas a las calles de Minneapolis.

Los manifestantes, muchos con máscaras faciales, llevaban carteles con el mensaje “No puedo respirar” y cantaban juntos cerca del lugar del incidente del lunes. Algunos automovilistas tocaron la bocina en apoyo.

Por la noche, la policía intentó dispersar a las multitudes fuera del tercer recinto policial de Minneapolis después de que se rompiera una ventana de vidrio, dijo a CNN John Elder, director de la oficina de información pública del departamento de policía.

Lee también: “Ha sido una pesadilla hermosa”: Niño de 7 años vence al cáncer y al coronavirus

Los cuatro agentes fueron “retirados del empleo”, dijo el martes el oficial Garrett Parten, portavoz de la policía.

“Apoyo sus decisiones, 100%”, dijo el alcalde Jacob Frey, en un comunicado sobre el despido de los policías por parte del jefe de policía Medaria Arradondo. “Es la decisión correcta para nuestra ciudad. La decisión correcta para nuestra comunidad, es la decisión correcta para el Departamento de Policía de Minneapolis”.

Los agentes que respondieron a una supuesta falsificación en curso el lunes por la noche fueron informados inicialmente de que un sospechoso estaba sentado en un automóvil y parecía estar bajo la influencia de psicoactivos, dijo la policía.

Un par de agentes localizaron al hombre, que en ese momento estaba dentro del auto y que la policía dijo que “se resistió físicamente” a los policías cuando se le ordenó salir. Los agentes esposaron al hombre, quien “parecía estar sufriendo problemas médicos”, según la policía. Murió en un hospital poco tiempo después, dijo la policía.

Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

El alcalde Jacob Frey dijo que la técnica utilizada para sujetar la cabeza de George Floyd contra el suelo iba en contra de las regulaciones del departamento.

Después de varios minutos de suplicar mientras un policía presionaba la rodilla en la parte posterior de su cuello, el hombre parecía inmóvil, con los ojos cerrados y la cabeza contra el pavimento.

Frey, durante un foro transmitido por Facebook, dijo que el policía no tenía ninguna razón para emplear esa maniobra en el cuello del hombre.

“La técnica que se utilizó no está permitida; no es una técnica para la que nuestros agentes reciban capacitación”, dijo. “Y nuestra jefa ha sido muy clara con eso. No hay razón para aplicar ese tipo de presión con una rodilla en el cuello de alguien”.

El video muestra a dos agentes cerca del hombre en el suelo, uno de ellos con la rodilla sobre la nuca del hombre. El video no capturó lo que condujo al arresto o lo que la policía describió como resistencia al arresto.

Lee también: Abuelita murió cuando hacía un trámite en una caja de compensación

“Por favor, no puedo respirar”, dijo el hombre, gritando durante varios minutos antes de quedarse en silencio. Los espectadores instaron al policía a soltar al hombre.

El abogado de derechos civiles Benjamin Crump, en un comunicado, identificó al hombre como Floyd y dijo que estaba representando a su familia. El alcalde también lo identificó en Twitter.

“Todos vimos la horrible muerte de George Floyd en video mientras los testigos le rogaban al oficial de policía que lo llevara al auto de la policía y se quitara de encima de su cuello”, dijo Crump. “Este uso abusivo, excesivo e inhumano de la fuerza le costó la vida a un hombre que fue detenido por la policía para ser interrogado por un cargo no violento”.

La causa y la forma de muerte de Floyd sigue pendiente y está siendo investigada por la policía local, estatal y federal, dijo la Oficina del Médico Forense del condado de Hennepin en un comunicado.

La senadora de Minnesota Amy Klobuchar, a través de Twitter, calificó el incidente como “otra instancia horrible y desgarradora de un hombre negro que muere”.

My statement on the officer-involved death in Minneapolis: pic.twitter.com/HUoGfXEj7R — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) May 26, 2020

Frey ofreció sus condolencias a la familia del hombre el martes, y agregó que “lo que vimos fue horrible, un completo y absoluto desastre”.

“Durante cinco minutos, vimos cómo un policía blanco presionó su rodilla contra el cuello de un hombre negro”, dijo Frey a los periodistas.

“Cuando escuchas a alguien pidiendo ayuda, se supone que debes ayudar. Este agente fracasó en el sentido humano más básico. Lo que sucedió en la calle Chicago con 38 esta última noche es simplemente horrible. Fue traumático y sirve como un claro recordatorio de lo lejos que nos falta llegar”.

“Ser negro en Estados Unidos“, dijo Frey, no debería ser “una sentencia de muerte”.

Lee también: Familia recibió una ráfaga de disparos mientras tomaban once: Hay un menor grave

La Federación de Agentes de Policía de Minneapolis dijo en un comunicado que los policías estaban cooperando en la investigación.

“Ahora no es el momento apresurado para (juzgar) e inmediatamente condenar a nuestros agentes”, dice el comunicado. “Las acciones de los agentes y el protocolo de capacitación serán examinados cuidadosamente después de que los agentes hayan proporcionado sus declaraciones”.

En un video de Facebook publicado el lunes, los transeúntes instaron al policía a dejar al hombre. Dos agentes sostuvieron al hombre en el suelo mientras que otro estaba cerca mirando a los transeúntes mientras el tráfico pasaba en el fondo.

El jefe de la policía de Minneapolis, Medaria Arradondo.

“Me duele el estómago”, le dijo el hombre al agente. “Me duele el cuello. Todo me duele”.

En un momento el hombre dijo: “Dame un poco de agua o algo. Por favor. Por favor”.

“Le sangra la nariz”, dijo una mujer.

“Ni siquiera se está resistiendo al arresto”, dijo un hombre. “No está respondiendo en este momento, hermano”.

Frey dijo que entendía la ira en la comunidad, pero recordó a los posibles manifestantes que “hay otro peligro en este momento que es el COVID-19”.

“Necesitamos asegurarnos de que todos los que protestan y que expresan su opinión se mantengan a salvo y sus familias también estén protegidas”, dijo. “Así que, por favor, practica el distanciamiento seguro, por favor usa una máscara”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, tuiteó el martes: “La falta de humanidad en este inquietante video es repugnante. Obtendremos respuestas y buscaremos justicia”.

St. Paul, Minnesota, el alcalde Melvin Carter calificó el video del incidente como “una de las imágenes más viles y desgarradoras que he visto”.

“El agente que hizo guardia es tan responsable como su compañero; ambos deben rendir cuentas”, tuiteó Carter. “Esto debe detenerse ahora”.

Paige Fernández, asesora de política policial de la ACLU, dijo que el incidente recordó la muerte de Eric Garner en Nueva York en 2014, quien repitió “No puedo respirar” varias veces después de que un agente de policía lo detuviera con un estrangulamiento. Garner murió durante el arresto, el incidente también fue captado en video.

“Incluso en lugares como Minneapolis, donde los estrangulamientos están técnicamente prohibidos, la policía ataca a los negros por delitos de bajo nivel y los somete a violencia irracional e innecesaria”, dijo Fernández en un comunicado. “No se equivoquen: George Floyd debería estar vivo hoy. Los agentes responsables deben rendir cuentas”.

Las cámaras que llevaban sobre el cuerpo estaban activadas durante el incidente, dijo la policía.