Trump se reúne con Netanyahu en Washington e insiste en lograr un acuerdo con Irán

El mandatario estadounidense insistió en seguir con las negociaciones para llegar a un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán y explicó que todavía no se “llegó a ningún acuerdo definitivo” con Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para discutir los pasos a seguir en las negociaciones con Irán para limitar el programa de armas nucleares del país islámico.

En la reunión, Israel volvió a enfatizar sus necesidades de seguridad en relación con el acuerdo y recordó sus principales exigencias: que Irán reduzca su capacidad de misiles balísticos y limite su adquisición de uranio.

El mandatario estadounidense compartió en Truth Social que la reunión de dos horas fue “muy positiva”, pero que no se “llegó a ningún acuerdo definitivo”, aunque insistió en su postura de continuar con las negociaciones con Irán para llegar a un acuerdo.

En la plataforma comentó que, de no ser posible un acuerdo, “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”.

Trump también recordó la Operación Martillo de Medianoche en Irán, cuando bombardeó las bases de Fordo (zona en la que se encuentra la instalación más importante del programa nuclear del país).

“La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un golpe de medianoche; eso no les funcionó”, declaró.

Finalizó diciendo que espera “que esta vez sean más razonables y responsables”.

Irán retomó las negociaciones con Estados Unidos luego de la presión ejercida por los aranceles y las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país.

Pese a que el territorio islámico está dispuesto a “negociar”, explicaron que solo aceptarán limitar su adquisición de uranio si se levantan las sanciones internacionales.