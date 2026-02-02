Netanyahu advierte a Irán de “consecuencias insoportables” ante un posible ataque

El primer ministro israelí emitió la advertencia durante un discurso parlamentario, en medio de una creciente tensión regional y a un día de reunirse con el enviado especial de EE.UU.

(EFE) – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes a Irán de que “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel.

El líder hizo la declaración en un discurso ante la Knéset (parlamento) con motivo del 77 aniversario de su fundación, afirmando que el país está “alerta y preparado para cualquier escenario”.

Contexto de tensión y diplomacia

Netanyahu aseguró que Israel se ha enfrentado al “eje del mal” y que sus fuerzas defendieron el país “frente a Irán y sus ramas terroristas”.

La advertencia se produce en vísperas de una reunión que el primer ministro sostendrá en Jerusalén con el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, según confirmó una fuente oficial israelí.

La visita de Witkoff se enmarca en la implementación de la fase dos del “plan de paz” para Gaza auspiciado por el presidente Donald Trump, y ocurre en un momento de alta tensión ante la posibilidad de un ataque estadounidense a Irán. Netanyahu reiteró que cualquier agresor enfrentará respuestas decisivas por parte de Israel.