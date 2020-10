(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó este martes que autorizó la publicación de documentos relacionados con lo que él llama “el fraude de Rusia” y el “escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton”.

“He autorizado completamente la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relacionados con el mayor CRIMEN político en la historia de Estados Unidos, el Engaño de Rusia“, dijo.

“Del mismo modo, el escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton. ¡Sin redacciones!”, publicó en su cuenta de Twitter.

Lee también: Estados Unidos: Biden amplía su ventaja sobre Trump en las encuestas

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca para aclarar lo que quiere decir el presidente y cuándo podrían publicarse los documentos a los que se refiere.

Tampoco está claro qué implicaciones de seguridad nacional puede tener la orden.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020