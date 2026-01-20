Trump comparte provocativas imágenes generadas con Inteligencia Artificial de EE. UU. reclamando Groenlandia

Una de las imágenes muestra a Trump hablando con líderes europeos en el Despacho Oval con un mapa del hemisferio occidental generado por IA de fondo. La bandera estadounidense se superponía sobre Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Groenlandia.

(CNN) – El presidente Donald Trump publicó dos imágenes generadas por inteligencia artificial de Estados Unidos reclamando Groenlandia en una serie provocativa de publicaciones en Truth Social durante la noche.

Una imagen muestra a Trump hablando con líderes europeos en el Despacho Oval con un mapa del hemisferio occidental generado por IA de fondo. La bandera estadounidense se superponía sobre Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Groenlandia.

Otra imagen generada por IA muestra a Trump izando la bandera estadounidense en un paisaje montañoso y nevado con el cartel “Groenlandia, territorio estadounidense estimado en 2026” en la esquina, mientras JD Vance y Marco Rubio están detrás de él.

La soberanía de Groenlandia y Dinamarca son “innegociables”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó el martes su firme apoyo a Groenlandia y Dinamarca, afirmando que la soberanía y la integridad de su territorio son “no negociables”.

Hablando en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Von der Leyen dijo que se estaban implementando medidas aceleradas para apoyar la seguridad del Ártico.

“Estamos trabajando para impulsar un aumento masivo de la inversión europea en Groenlandia. Trabajaremos estrechamente con Groenlandia y Dinamarca para ver cómo podemos seguir apoyando la economía y la infraestructura locales”, declaró, y añadió: “Trabajaremos con Estados Unidos y todos nuestros socios en la seguridad ártica en general”.

“Cuando se trata de la seguridad de la región del Ártico, Europa está plenamente comprometida y compartimos los objetivos de Estados Unidos a este respecto”, afirmó.

Von der Leyen puso como ejemplo la venta de rompehielos por parte de Finlandia a Estados Unidos, lo que demuestra que “nuestros miembros del norte de la OTAN tienen fuerzas preparadas para el Ártico” y que “la seguridad del Ártico solo se puede lograr juntos”.

En referencia a la amenaza de aranceles del presidente Donald Trump sobre Groenlandia, continuó: “Es por eso que los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”.

“Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo nuestros aliados, sino nuestros amigos, y hundirnos en una espiral descendente solo beneficiaría a los mismos adversarios que ambos estamos tan comprometidos a mantener fuera del panorama estratégico”, dijo.

La respuesta de Europa a la amenaza que enfrenta Groenlandia será “firme, unida y proporcional”, afirmó.