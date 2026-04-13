Trump arremete contra el papa León XIV y le pide dejar de “complacer a la izquierda radical”

El presidente de Estados Unidos publicó un duro mensaje contra el pontífice en Truth Social, donde lo acusó de ser débil ante el crimen y de equivocarse en política exterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura arremetida contra el papa León XIV a través de Truth Social, en un mensaje que profundizó el choque político entre la Casa Blanca y el Vaticano.

En su publicación, Trump cuestionó abiertamente al pontífice, a quien calificó como “débil frente al crimen” y “terrible en política exterior”. Además, rechazó las críticas que el líder de la Iglesia Católica ha formulado en las últimas semanas contra la guerra y otras decisiones de Washington.

“León debería comportarse como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político”, escribió el mandatario en su red social.

Trump también apuntó a posturas del Vaticano sobre Irán y Venezuela, y defendió su propia gestión al asegurar que está haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido. En el mismo mensaje, incluso sugirió que la condición de estadounidense de León XIV habría influido en su elección como pontífice.

La ofensiva del jefe de Estado ocurrió después de que el papa intensificara sus llamados contra la guerra y insistiera en la necesidad de frenar la escalada bélica, en especial en Medio Oriente. Aunque León XIV no siempre ha mencionado directamente a Trump, varios de sus mensajes recientes han sido interpretados como críticas a la línea de Washington.

El enfrentamiento escaló aún más este lunes, cuando el pontífice respondió que no teme a Trump y que seguirá hablando contra la guerra. “El Evangelio es claro”, sostuvo durante un diálogo con periodistas mientras viajaba a África.

El cruce marca uno de los episodios más tensos entre un presidente de Estados Unidos y el líder de la Iglesia Católica, en un momento en que el Vaticano ha buscado reforzar su discurso a favor de la paz y contra la instrumentalización política de la fe.