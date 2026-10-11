“Océano Trump”: la nueva propuesta que lanzó el presidente de EE.UU. en un mitin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a los nombres de accidentes geográficos y esta vez planteó, en tono de broma, rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico como “Océano Trump” u “Océano de las Américas”.

La declaración ocurrió durante un mitin realizado este sábado en Clarksville, Tennessee.

“Tenemos el golfo, tenemos un hermoso lago. Entonces necesitamos un río, necesitamos un océano. Estaba pensando en el Atlántico o el Pacífico; los llamaríamos Océano Trump u Océano de las Américas, algo así”, sostuvo ante sus seguidores.

La intervención se produjo mientras Trump repasaba los cambios de nombres geográficos promovidos por su administración y señaló que le gustaría sumar un océano y un gran río antes de terminar su mandato.

Los cambios impulsados por Trump

En enero de 2025, el mandatario ordenó que las agencias federales estadounidenses utilizaran la denominación “Golfo de América” para referirse al golfo de México.

En agosto de este año, además, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó denominar “Lago América” al lago Ontario dentro de los registros y documentos del Gobierno federal estadounidense.

Por ahora, Trump no ha anunciado ninguna medida formal para modificar el nombre del Atlántico o el Pacífico. Una eventual denominación adoptada por Estados Unidos tampoco obligaría a otros países u organismos internacionales a utilizarla.