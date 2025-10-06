Trump dice que ya no quedan “barcos narcos” en aguas de Venezuela tras misión de la Marina contra los cárteles

Durante un acto oficial de la Marina, el mandatario celebró el éxito de las operaciones navales contra los cárteles venezolanos, asegurando que “ya no hay barcos en el agua” y sugiriendo futuras acciones por tierra. Su discurso, centrado en la lucha antidrogas, recibió una respuesta moderada del público.

(CNN) – El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó una de las misiones de la Marina contra los presuntos cárteles venezolanos durante su discurso en el evento “America’s Navy 250 Titans of the Sea”, donde afirmó que ya no quedaban “barcos” en el agua.

“En las últimas semanas, la Marina ha apoyado nuestra misión para eliminar por completo a los terroristas de los carteles en el agua”, dijo Trump. “No hay barcos en el agua ya. No podemos encontrar ninguno. Nos cuesta encontrarlos. Pero, ya saben, es una cosa bastante dura la que hemos estado haciendo”, agregó.

Trump dijo que la Marina completó anoche una misión contra cárteles en Venezuela, y comentó: “estamos deteniendo que las drogas lleguen a Estados Unidos, si eso está bien”.

“Pero, hay que verlo así: cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de familias. Entonces, cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es en realidad un acto de bondad, pero hicimos otro anoche. Ahora simplemente no podemos encontrar ninguno”, dijo Trump.

También añadió que las fuerzas estadounidenses empezarán a considerar opciones por tierra para los cárteles, ya que las misiones contra los barcos han sido exitosas.

“Así que ahora tendremos que empezar a mirar por la tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirles ahora mismo, eso tampoco les va a salir bien”, dijo Trump.

Durante todo el discurso del domingo, las líneas políticas de Trump no generaron una gran respuesta por parte de la multitud. La mayoría de los asistentes observó con cortesía, aplaudiendo solo cuando hizo referencia a la fortaleza de la Marina y a los aumentos salariales para los militares.

El evento del domingo tenía como objetivo mostrar la “flota de vanguardia de la Marina e inspirar a la próxima generación de guerreros para llevar la fuerza de Estados Unidos a través de todos los océanos”, según un comunicado de los organizadores.