Trump logra otra gran victoria con el acuerdo comercial de la UE, pero no puede esquivar el caso de Jeffrey Epstein

(CNN En Español – CNN Chile) — El presidente Donald Trump afirmó haber obtenido otra victoria para su campaña para transformar la economía global y la vida estadounidense, pero aún no puede escapar de las crecientes preguntas sobre su manejo de la controversia acerca de Jeffrey Epstein.

Estados Unidos cerró el domingo un acuerdo marco con la Unión Europea que evitó una guerra comercial perjudicial. Trump cree que estas medidas reactivarán la industria manufacturera estadounidense. Sin embargo, el arancel resultante del 15 % sobre los productos de la UE que entran en EE.UU. probablemente significa que los consumidores estadounidenses se enfrentarán a precios más altos a largo plazo.

Este es un paso significativo. Por lo tanto, la insistencia de Trump en que no se trataba simplemente de un intento de distraer la atención de la saga de Epstein es razonable. “Oh, tienes que estar bromeando con eso”, le dijo el presidente enojado a un periodista. Pero su irritación subrayó su incapacidad para ignorar semanas de revelaciones sobre el caso y su propia amistad pasada con el presunto traficante sexual, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio.

El misterio rodea los motivos de la administración después de que el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, exabogado personal de Trump, se reuniera la semana pasada con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein en prisión. Su abogada insinuó que Maxwell estaba dispuesta a un indulto presidencial. El historial de Trump de usar dicho poder con fines políticos ha llevado a sus críticos a advertir que podría estar buscando un acuerdo que politizaría la justicia.

La tormenta en casa no cesa. Dos legisladores, uno demócrata y otro republicano, prometieron este domingo forzar una votación en la Cámara de Representantes sobre la publicación de los archivos del caso Epstein. Dicha votación podría avergonzar a la administración y provocar un importante enfrentamiento político.

Esto ocurrió durante un fin de semana típicamente frenético que Trump pasó en Escocia y que sirvió como metáfora de su turbulenta influencia en Estados Unidos y el mundo.

Combinó la diplomacia de más alto nivel —conversaciones con la máxima funcionaria de la UE, Ursula von der Leyen— con un viaje para promocionar su imperio empresarial, en este caso su cartera de exclusivos clubes de golf escoceses. Su visita fue recibida con protestas callejeras por parte de escoceses mordaces y contó con estallidos de retórica extrema, incluyendo su llamado en redes sociales al procesamiento de la exvicepresidenta Kamala Harris.

Trump se enfrentará el lunes a la presión para obligar a Israel a intensificar sus esfuerzos para mitigar la creciente hambruna en Gaza. Se reunirá con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en su resort de Turnberry, en el suroeste de Escocia, antes de viajar con Starmer a Aberdeenshire, donde Trump inaugurará un nuevo campo en otro club. La semana pasada, Starmer declaró sobre la crisis en Gaza : “Estamos presenciando una catástrofe humanitaria”.

Un acuerdo comercial importante que conlleva muchas salvedades

Se desconoce mucho sobre el alcance del acuerdo comercial con la UE, que impondrá un arancel del 15 % a la mayoría de las exportaciones del bloque y miles de millones de dólares en compras de energía estadounidense.

Pero extiende una racha ganadora y un historial de implementación de promesas de campaña para un presidente que está imponiendo poder personal y creencias a menudo idiosincrásicas (por ejemplo, en la efectividad de los aranceles comerciales) en Estados Unidos y el mundo.

“Este fue el gran evento. Es el más grande de todos”, dijo Trump el domingo tras reunirse con von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Von der Leyen siguió la creencia popular de que elogiar personalmente a Trump puede generar réditos políticos. “Es un negociador duro, pero también es hábil para cerrar acuerdos”, afirmó.

Trump anunció recientemente acuerdos marco sobre comercio con Japón y Filipinas, que incluyen aranceles más altos que representan una fractura de los acuerdos globales de libre comercio del siglo XXI. Trump cree que este sistema, que contribuyó a convertir a Estados Unidos en una potencia mundial dominante, es, sin embargo, injusto para los trabajadores y las industrias estadounidenses. Y rechaza los argumentos de los economistas de que el aumento de aranceles aumenta los precios para los consumidores estadounidenses, que ya se encuentran en una situación difícil.

Trump está haciendo alarde de su poder en todas partes.

Está desmantelando el Gobierno federal, dominando el Congreso y ejerciendo una presión sin precedentes sobre bufetes de abogados y universidades para imponer su ideología de derecha, mientras busca intimidar a los medios de comunicación. Estas son victorias para su movimiento populista “Make America Great Again” y su programa para socavar lo que sus partidarios consideran el poder liberal.

Pero, al igual que con la creencia atípica de Trump en los aranceles, las repercusiones a largo plazo que sus acciones podrían tener en la sociedad, la economía y la democracia estadounidenses alarman a los críticos. Trump ha politizado el sistema legal; sus recortes a la financiación gubernamental han obstaculizado la investigación científica vital en temas cruciales como el cáncer; y su expansión del poder presidencial a menudo pone a prueba la Constitución.

Aun así, los mercados podrían acoger favorablemente el marco del acuerdo comercial con la UE, suponiendo que se implemente plenamente, algo difícil de garantizar considerando el volátil historial de amenazas y retrocesos de Trump. Una guerra comercial entre la UE y EE. UU. habría sido un resultado mucho peor.

Pero el acuerdo confirma las sospechas de que el objetivo de Trump no es un comercio más justo sino aranceles más altos.

Aunque los aranceles existentes hasta ahora no han perjudicado la economía tanto como temían algunos expertos, los estadounidenses pagarán más por automóviles, alimentos, artículos de lujo y bienes de consumo. El impacto inflacionario en la economía, y el probable nombramiento por parte de Trump el próximo año de un nuevo presidente de la Reserva Federal que bajará las tasas de interés, podrían significar mayores amenazas económicas en el futuro.

El acuerdo comercial con la UE también tiene un importante aspecto geopolítico. Los europeos se comprometieron a comprar US$ 880.000 millones en energía a Estados Unidos. Esto podría reducir la vulnerabilidad de los aliados de Estados Unidos en la OTAN a la presión rusa en un momento en que la alianza occidental se opone a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

“Todavía tenemos demasiado GNL (gas natural licuado) ruso que entra por la puerta trasera a nuestra Unión Europea, y algo de gas y petróleo ruso todavía en la Unión Europea, que ya no queremos”, dijo von der Leyen.

El drama de Epstein acecha el viaje por golf de Trump a Escocia

Es poco probable que la frustración de Trump por el hecho de que un logro político clave haya quedado eclipsado por la saga de Epstein se disipe en los próximos días.

La controversia comenzó debido a teorías conspirativas entre la base de Trump que afirmaban que el financiero caído en desgracia no se quitó la vida en prisión sino que fue asesinado, y que dejó una lista de clientes estadounidenses ricos y poderosos que se habían aprovechado de su presunto tráfico sexual.

Estas afirmaciones fueron promovidas por Trump y sus aliados, entre ellos Pam Bondi y Kash Patel. Cuando los tres asumieron cargos de gran poder (Bondi es la secretaria de Justicia y Patel es director del FBI), su negativa a publicar los archivos, como prometieron, provocó una ruptura en la base de apoyo de Trump, la cual el Gobierno no ha logrado reparar hasta la fecha.

El revuelo político explica por qué la reunión de Blanche con Maxwell la semana pasada causó tanta consternación.

El abogado de Maxwell declaró a la prensa tras su segundo día de reuniones con Blanche en Tallahassee, Florida, que ella había respondido a todas las preguntas con veracidad y honestidad. También señaló que el presidente tiene la facultad de indultar a los condenados por delitos. “Esperamos que ejerza esa facultad de forma correcta y justa”, declaró el viernes el abogado, David Oscar Markus.

Blanche no ha ofrecido hasta ahora un relato público detallado de las reuniones.

No hay evidencia de que Trump hubiera actuado mal en su relación con Epstein, y el presidente parece haber cortado la amistad mucho antes de que el presunto traficante sexual fuera acusado de delitos federales.

Pero el enfoque poco ortodoxo del Departamento de Justicia genera preocupación porque va más allá de una simple estrategia de relaciones públicas para convencer a los votantes de MAGA de que la administración está actuando. Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión, tiene un incentivo para proporcionar información que podría aliviar su situación, y Trump tiene el poder para hacerlo.

Las preguntas sobre los motivos del presidente cobraron mayor importancia cuando CNN y otros medios informaron la semana pasada que el nombre de Trump se mencionaba en los archivos de Epstein, junto con los de otros estadounidenses prominentes. Esto no significa que él ni nadie más sea culpable de alguna irregularidad. De hecho, Bondi podría haber tomado la decisión legalmente correcta al negarse a divulgar información que pudiera perjudicar la reputación de personas no acusadas de delitos. Pero más allá de una declaración conjunta del Departamento de Justicia y el FBI sobre las razones para no divulgar los archivos, el Gobierno rara vez ha intentado justificar una política que lo ha enfrentado con sus propios partidarios del movimiento MAGA.

“Me preocupa que el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, se esté reuniendo con Maxwell supuestamente a solas”, declaró este domingo el representante demócrata Ro Khanna, de California, en el programa “Meet the Press” de la NBC. “Mire, estoy de acuerdo… en que debería testificar. Pero ha sido acusada dos veces de perjurio. Por eso necesitamos los archivos”.

Los líderes republicanos esperaban que el caso simplemente desapareciera durante el receso de verano boreal. Pero el representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, copatrocinador junto con Khanna de un proyecto de ley de la Cámara de Representantes que exige la publicación de los archivos, no se rinde. “Esto perjudicará a los republicanos en las elecciones intermedias. Los votantes se mostrarán apáticos si no exigimos responsabilidades a los ricos y poderosos”, declaró Massie en la NBC. “Creo que cuando regresemos, podremos conseguir las firmas necesarias para que esto se lleve al pleno”.

La administración Trump ha solicitado a los tribunales que publiquen el testimonio del jurado investigador pertinente al caso Epstein. Sin embargo, un juez federal se negó la semana pasada, en un fallo que podría haber dado cobertura política al Departamento de Justicia.

“Queremos que publiquen los archivos. Sin embargo, no podemos obligarlos debido a la separación de poderes”, declaró el senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, a Jake Tapper en el programa “State of the Union” de CNN.

Puede que sea así. Pero se cree que el testimonio del jurado investigador es solo una fracción de las pruebas contra Epstein que el Gobierno posee y no ha hecho públicas. Y toda la controversia se ha visto agravada por la torpeza del Gobierno y su renuencia a confrontar la ira de la base del MAGA.

“Creo que parte de este problema es que se crearon algunas expectativas falsas, y eso es un error político”, dijo el representante republicano de Missouri, Eric Burlison, a Manu Raju de CNN.