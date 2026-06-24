Trump ordena investigar a petroleras por alto precio de la gasolina: “Más les vale bajar los precios”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Justicia investigar a las grandes compañías petroleras por el alto precio de la gasolina.

El mandatario acusó que los valores del petróleo han bajado, pero que esa disminución no se ha reflejado con la misma rapidez en los precios que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que instruyó una investigación inmediata sobre el comportamiento de las petroleras.

“He ordenado al Departamento de Justicia que investigue esto de inmediato”, escribió el presidente estadounidense.

El mandatario también apuntó directamente contra las compañías del sector y exigió una baja más rápida en los precios de la gasolina.

“Más vale que los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo”, sostuvo.

Trump aseguró que las grandes compañías petroleras no están reduciendo los precios en los surtidores en proporción a la caída del valor del crudo.

Según el presidente, esa diferencia estaría afectando directamente a los consumidores.

“Se está cobrando un precio abusivo a los consumidores”, afirmó.

El mandatario no mencionó a ninguna empresa en particular, pero acusó a las grandes compañías del sector de especular con los precios.

Respuesta de la industria petrolera

Tras las declaraciones de Trump, el Instituto Americano del Petróleo, que representa a las principales compañías estadounidenses de petróleo y gas, respondió que la industria comparte el objetivo de aliviar la presión sobre los precios de la gasolina.

El costo de los combustibles se ha transformado en un tema sensible para la administración Trump, en medio de cuestionamientos por el impacto del alza en el bolsillo de los ciudadanos.

La investigación solicitada al Departamento de Justicia abre un nuevo flanco entre la Casa Blanca y las grandes petroleras estadounidenses.