Trump informará al Congreso sobre posibles operaciones militares en Venezuela y Colombia, según un senador republicano

En medio del viaje del presidente Trump por Asia, el senador republicano Lindsey Graham planteó que, a su regreso, Trump informará al Congreso sobre “futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia”.

La creciente campaña militar del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes extranjeros está generando alarma en Estados Unidos mientras el presidente viaja por Asia.

El senador republicano Lindsey Graham, un aliado cercano de Trump, defendió la capacidad del presidente de autorizar potencialmente operaciones militares más extensas en América del Sur mientras aumenta la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La expansión de la campaña para incluir ataques terrestres es una “posibilidad real”, dijo Graham al programa Face the Nation de CBS, y agregó que el presidente le dijo que el Congreso será informado sobre “futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia” cuando regrese del viaje.

“Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea, pero creo que tiene toda la autoridad necesaria”, agregó.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Graham dijo que dejaría que el presidente hablara sobre si enviaría tropas estadounidenses a Venezuela para facilitar el cambio de régimen.

Graham defendió repetidamente la autoridad legal de Trump para tomar acciones militares en Sudamérica sin la aprobación del Congreso, diciendo que cae dentro de los poderes constitucionales del Artículo Dos para proteger al país “de amenazas extranjeras y nacionales”.