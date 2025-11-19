Trump firma un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein

El mandatario reveló la firma en una extensa publicación en redes sociales, presentando la divulgación de los archivos como un esfuerzo de transparencia que él impulsó en el Congreso y aprovechando el momento para criticar a los demócratas por sus vínculos pasados ​​con Epstein.

(CNN) – El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que ha firmado un proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Trump reveló la firma en una extensa publicación en redes sociales, presentando la divulgación de los archivos como un esfuerzo de transparencia que él impulsó en el Congreso y aprovechando el momento para criticar a los demócratas por sus vínculos pasados ​​con Epstein.

“Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡No los demócratas!), fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estuvo profundamente asociado con muchas figuras demócratas conocidas”, dijo Trump en una publicación de Truth Social, señalando las asociaciones pasadas de Epstein con el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman y otros.

“¡Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar la ley para publicar los archivos de Epstein!”, continuó.

El proyecto de ley, titulado formalmente Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobado por la Cámara de Representantes el martes con una votación de 427 a 1. El Senado acordó entonces, por consentimiento unánime, considerar el proyecto de ley aprobado tan pronto como lo recibió de la Cámara de Representantes, lo cual ocurrió el miércoles por la mañana.

No está claro de inmediato cómo el Departamento de Justicia publicará los archivos relacionados ni si la información permanecerá retenida en investigaciones en curso.

El presidente utilizó el resto de la publicación para arremeter contra lo que denominó años de investigaciones con motivaciones políticas, al tiempo que ensalzaba lo que describió como los logros de su administración.

“¡Esta última farsa se volverá en contra de los demócratas, como todas las demás! Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE A AMÉRICA OTRA VEZ!”, concluyó.