Trump exige a ganaderos estadounidenses bajar precios mientras impulsa importación de carne argentina

El presidente estadounidense defendió sus aranceles como beneficio para el sector, pero enfrenta el rechazo de la asociación ganadera por su propuesta de importar desde Argentina.

(EFE) – El presidente Donald Trump pidió directamente a los ganaderos estadounidenses reducir sus precios, en medio de la polémica generada por su propuesta de importar carne bovina desde Argentina para abaratar costos.

A través de Truth Social, el mandatario afirmó que “la única razón por la que les está yendo tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado”, y enfatizó que “deben bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante”.

Rechazo del sector ganadero

La Asociación Nacional de Ganaderos (NCBA) rechazó contundentemente la iniciativa, solicitando a Trump que deje de “intervenir en el mercado”. Colin Woodall, director ejecutivo del gremio, alertó sobre los riesgos sanitarios al señalar los “antecedentes de fiebre aftosa” en Argentina, advirtiendo que su introducción “podría devastar nuestra producción ganadera nacional”.

La disputa evidencia la tensión entre la política comercial del gobierno y los intereses del sector agropecuario local, mientras Trump insiste en que su guerra comercial “salvó” a los ganaderos pero busca alternativas importadas para contener la inflación.