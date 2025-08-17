Trump dice que Xi le aseguró que China no invadirá Taiwán mientras él sea presidente de Estados Unidos

Si bien el Gobierno de Taiwán aún no ha respondido a los comentarios de Trump, el sábado un alto legislador del gobernante Partido Progresista Democrático dijo que Taiwán agradecía el apoyo de “nuestro principal aliado”.

(Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el presidente de China, Xi Jinping, le aseguró que China no invadiría Taiwán mientras Trump esté en el cargo.

Trump hizo estos comentarios en una entrevista con Fox News, antes de las conversaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

“Les diré, saben, que hay algo muy similar con el presidente Xi de China y Taiwán, pero no creo que haya forma de que eso ocurra mientras yo esté aquí. Ya veremos”, dijo Trump durante una entrevista en el programa “Special Report” de Fox News.

“Él me dijo: ‘Nunca lo haré mientras tú seas presidente’. El presidente Xi me dijo eso, y yo le respondí: ‘Bueno, lo aprecio’, pero también dijo: ‘Pero soy muy paciente, y China es muy paciente’”, relató Trump.

Trump y Xi mantuvieron su primera llamada confirmada del segundo mandato presidencial de Trump en junio. Trump también dijo en abril que Xi lo había llamado, pero no especificó cuándo tuvo lugar esa llamada.

China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha prometido “reunificarse” con la isla democrática y autónoma, por la fuerza si es necesario. Taiwán rechaza enérgicamente las reclamaciones de soberanía de China.

La embajada china en Washington describió el viernes el tema de Taiwán como “el asunto más importante y sensible” en las relaciones entre China y Estados Unidos.

“El Gobierno de Estados Unidos debe adherirse al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China, manejar los asuntos relacionados con Taiwán con prudencia y salvaguardar sinceramente las relaciones entre China y Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”, dijo el portavoz de la embajada, Liu Pengyu, en un comunicado.

Aunque Washington es el principal proveedor de armas y respaldo internacional de Taiwán, Estados Unidos —como la mayoría de los países— no mantiene lazos diplomáticos formales con la isla.

Si bien el Gobierno de Taiwán aún no ha respondido a los comentarios de Trump, el sábado un alto legislador del gobernante Partido Progresista Democrático dijo que Taiwán agradecía el apoyo de “nuestro principal aliado”.

“Sin embargo… la seguridad no puede depender de la promesa del enemigo, ni puede depender únicamente de la ayuda de los amigos. ¡Fortalecer nuestra propia capacidad de defensa es fundamental!”, escribió Wang Ting-yu, miembro del comité de defensa y asuntos exteriores del parlamento de Taiwán, en su página de Facebook.