Trump confirma segundo ataque militar a embarcación venezolana: Ofensiva habría dejado tres muertos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes sobre la ejecución de un segundo ataque cinético ordenado por su administración contra una embarcación venezolana, acción que calificó como “cárteles del narcotráfico y narcoterroristas venezolanos”, en una operación liderada por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

A través de una declaración en Truth Social, el mandatario detalló que el operativo se realizó en aguas internacionales del mar del Caribe, mientras los individuos presuntamente transportaban narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos.

Trump aseguró que se trataba de “narcoterroristas venezolanos confirmados” y describió la carga como “un arma mortal que envenena a los estadounidenses”.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EE. UU.”, afirmó el mandatario.

El ataque habría resultado en la muerte de tres hombres identificados como “terroristas”, sin que se registraran bajas ni heridos entre el personal militar estadounidense.

En un tono particularmente agresivo, Trump lanzó una advertencia directa: “¡ATENCIÓN! Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, ¡lo estamos cazando!”

El Presidente agregó que las actividades ilícitas de estos grupos han tenido “consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas”, responsabilizándolos por la muerte de millones de ciudadanos.

Finalizó su declaración con un mensaje enfático: “¡Basta ya!”