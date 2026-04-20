Mundo donald trump

Con información de CNN

Trump confirma que alto al fuego con Irán expira el miércoles y advierte que es “altamente improbable” extenderlo

Por Alleen Graef y Mohammed Tawfeeq, CNN

20.04.2026 / 13:53

{alt}

El presidente estadounidense señaló que "no voy a dejarme apresurar para hacer un mal acuerdo". Mientras tanto, un alto asesor iraní advirtió que "cualquier error de cálculo" de EE.UU. desencadenaría un "castigo final".

(CNN) – El presidente Donald Trump declaró este lunes que el alto al fuego con Irán termina “el miércoles por la noche, hora de Washington” y calificó como “altamente improbable” extenderlo si no se alcanza un acuerdo. “No voy a dejarme apresurar para hacer un mal acuerdo.

Tenemos todo el tiempo del mundo”, afirmó a Bloomberg. Cuando se le preguntó si los combates se reanudarían inmediatamente sin pacto, respondió: “Si no hay acuerdo, ciertamente lo esperaría”.

Advertencia iraní y posible nueva ronda de diálogo

En paralelo, Mohammad Mokhber, miembro de un organismo asesor del líder supremo iraní, advirtió que “cualquier error de cálculo” de Washington provocará un “castigo final” y una respuesta que podría extenderse más allá de la región.

Irán aún no confirma su participación en una posible segunda ronda de conversaciones en Islamabad, adonde viajará el martes el vicepresidente JD Vance. Trump ofreció respuestas contradictorias la semana pasada sobre una eventual extensión del cese al fuego.

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

Cultura Festival de la Lana 2026 en Providencia: Todo lo que tienes que saber de la fiesta textil gratuita este 24, 25 y 26 de abril
Se mantienen las bajas temperaturas con nubosidad en la Región Metropolitana | CNN Tiempo
Estudiantes acusados de agredir a la ministra Ximena Lincolao quedan libres y con prohibición de acercarse
Panoramas gratuitos este 25 y 26 de abril: Mercado de Colores Yungay, Noche de Librerías en el MUT y festival gastronómico en Patronato
ONU urge alto el fuego "total, inmediato e incondicional" en Ucrania tras cinco años de guerra sin avances diplomáticos
Chile firma acuerdo con Estados Unidos para impulsar inversión en minerales críticos y combatir el crimen organizado