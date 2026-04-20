Trump confirma que alto al fuego con Irán expira el miércoles y advierte que es “altamente improbable” extenderlo

El presidente estadounidense señaló que "no voy a dejarme apresurar para hacer un mal acuerdo". Mientras tanto, un alto asesor iraní advirtió que "cualquier error de cálculo" de EE.UU. desencadenaría un "castigo final".

(CNN) – El presidente Donald Trump declaró este lunes que el alto al fuego con Irán termina “el miércoles por la noche, hora de Washington” y calificó como “altamente improbable” extenderlo si no se alcanza un acuerdo. “No voy a dejarme apresurar para hacer un mal acuerdo.

Tenemos todo el tiempo del mundo”, afirmó a Bloomberg. Cuando se le preguntó si los combates se reanudarían inmediatamente sin pacto, respondió: “Si no hay acuerdo, ciertamente lo esperaría”.

Advertencia iraní y posible nueva ronda de diálogo

En paralelo, Mohammad Mokhber, miembro de un organismo asesor del líder supremo iraní, advirtió que “cualquier error de cálculo” de Washington provocará un “castigo final” y una respuesta que podría extenderse más allá de la región.

Irán aún no confirma su participación en una posible segunda ronda de conversaciones en Islamabad, adonde viajará el martes el vicepresidente JD Vance. Trump ofreció respuestas contradictorias la semana pasada sobre una eventual extensión del cese al fuego.