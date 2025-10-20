Narcotráfico, migración y tensión entre líderes: Las claves del quiebre entre Trump y Petro

La decisión de Donald Trump de suspender todos los fondos destinados a Colombia agudiza una confrontación que ya incluía insultos públicos, acusaciones cruzadas y operaciones militares en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el fin de todos los pagos y subsidios destinados a Colombia, marcando un nuevo punto crítico en su enfrentamiento con el mandatario colombiano Gustavo Petro.

La medida ocurre en medio de operaciones militares estadounidenses en el Caribe y acusaciones cruzadas sobre narcotráfico y uso de la fuerza.

Dimes y diretes por redes sociales

En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que Petro “no hace nada para detener” la producción de drogas en su país, pese a los recursos entregados por Washington. “A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia”, escribió en mayúsculas.

La decisión implica un quiebre fuerte en una relación que por décadas convirtió a Colombia en uno de los principales aliados de Estados Unidos en Sudamérica, especialmente en seguridad y defensa.

Según datos del Departamento de Estado, Washington había destinado este año fiscal al menos US$210 millones en asistencia al país andino, incluyendo apoyo agrícola y cooperación para control del narcotráfico.

El conflicto entre ambos mandatarios venía escalando desde hace meses. Trump acusa a Petro de no combatir el narcotráfico y amenazó incluso con intervenir directamente en territorio colombiano. Petro, en respuesta, lo ha calificado de “grosero e ignorante” y lo acusó de utilizar lenguaje ofensivo para encubrir acciones militares unilaterales.

La suspensión de fondos se produce poco después de que el Gobierno estadounidense declarara que Colombia había “fracasado de manera demostrable” en sus obligaciones contra el narcotráfico.

Redes criminales en el Caribe

Paralelamente, Estados Unidos ha intensificado sus ataques a embarcaciones que considera parte de redes criminales en el Caribe, incluido un operativo donde murieron tres tripulantes que, según Washington, estaban vinculados a una organización terrorista colombiana.

Trump también lanzó advertencias directas al gobierno colombiano: “Más le vale cerrar esos campos de exterminio o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de forma amable”, señaló. La frase fue interpretada como una amenaza de intervención.

La tensión llegó al plano personal cuando Trump calificó a Petro como “líder del narcotráfico ilegal” con “una boca insolente”. El presidente colombiano respondió citando a Gabriel García Márquez y cuestionó el modelo económico del republicano: “Yo no hago business como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común”.

La ofensiva norteamericana ocurre además en un contexto de redadas migratorias, presencia militar estadounidense en ciudades gobernadas por demócratas y crecientes protestas internas bajo el lema “No Kings”.

Analistas observan que el quiebre con Colombia podría alterar el equilibrio regional en seguridad, cooperación antidroga y relaciones diplomáticas con otros países de Sudamérica.