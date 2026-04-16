Trump anunció alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano: Propuso “mantener conversaciones de paz” en la Casa Blanca

“Le he dado instrucciones al vicepresidente J. D. Vance y al secretario de Estado [Marco] Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera”, dijo el mandatario estadounidense.

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que según dijo entraría en vigor este jueves a las 5 p.m., hora de Miami.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5 PM EST”, publicó Trump en Truth Social hoy.

“Le he dado instrucciones al vicepresidente J. D. Vance y al secretario de Estado [Marco] Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera”, añadió Trump.

Israel y Líbano mantuvieron sus primeras conversaciones directas en décadas a principios de esta semana en la ciudad de Washington.

¿Por qué es importante el alto el fuego entre Israel y Líbano?

El anuncio del presidente Donald Trump de un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano podría suponer un paso importante para avanzar en un acuerdo de paz con Irán.

Tras el anuncio de la tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos el 7 de abril, Israel mantuvo su campaña de bombardeos contra grupos afines a Irán en el Líbano, una medida que Teherán argumentó que violaba el alto el fuego y amenazaba la frágil tregua con Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel insistieron en que Líbano nunca formó parte del alto el fuego con Irán, alegando que hubo un “malentendido” por parte de Teherán. Sin embargo, tras bambalinas, funcionarios de la administración de Trump habían estado trabajando para que Israel detuviera su ofensiva, preocupados de que pudiera socavar sus esfuerzos de paz con Irán.

El propio Trump había presionado para que ambas partes dialogaran. Incluso, el miércoles por la noche escribió en una publicación: “Intentando conseguir un poco de respiro entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes hablaron, como 34 años”.

Tras anunciar el alto el fuego, el mandatario dijo que había invitado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Aoun, a la Casa Blanca para mantener conversaciones de paz, lo que marcaría la primera vez en 34 años que los líderes de ambos países hablan directamente.

Por Aileen Graef y Kevin Liptak