Trump anuncia avance militar contra Irán: “El régimen está diezmado y sus líderes originales han muerto”

El presidente de EE.UU. aseguró que los objetivos estratégicos están por completarse tras 32 días de operaciones, destacando la destrucción de la armada iraní y su programa de misiles. Advirtió que continuarán los ataques a plantas eléctricas en las próximas dos o tres semanas.

El presidente Donald Trump informó este miércoles que las fuerzas estadounidenses están “en la cúspide de terminar con la amenaza siniestra de Irán”.

En un discurso desde la Casa Blanca, Trump afirmó que “el régimen ha sido diezmado, tanto militar como económicamente” y que “todos sus líderes originales están muertos”. El mandatario destacó la Operación Martillo de Medianoche, que destruyó sitios nucleares iraníes, y aseguró que la armada, la fuerza aérea y el programa misilístico iraníes están “absolutamente destruidos”.

Objetivos estratégicos en desarrollo

Trump señaló que “en las próximas dos a tres semanas los golpearemos muy fuerte, los llevaremos a la edad de piedra” , aunque aclaró que no se ha impactado infraestructura petrolera para dar una “pequeña probabilidad de reconstrucción”.

El presidente también vinculó el aumento del precio de la gasolina a los ataques iraníes contra tanqueros y aseguró que EE.UU. produce más petróleo que Arabia Saudita y Rusia combinados. “Estamos en gran forma para el futuro”, concluyó.