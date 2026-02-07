Trump anuncia arancel del 25% a países que mantengan comercio con Irán

En medio de las negociaciones con Irán, el mandatario estadounidense presionó a Teherán y decretó que los países que mantengan relaciones comerciales con ese país enfrentarán un arancel adicional del 25 %.

Durante este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que habilita la aplicación de un arancel adicional del 25 % a las importaciones provenientes de países que importen o adquieran bienes o servicios de Irán.

La Casa Blanca respaldó la medida de presión económica, argumentando que “las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional”, según consignó la agencia EFE.

No es la primera vez que Estados Unidos aplica sanciones contra el país islámico. Debido a una emergencia nacional declarada originalmente en 1995, el Gobierno estadounidense ha decretado, a lo largo de los años, diversas sanciones dirigidas a los sectores energético, petroquímico y de derechos humanos.

Según detalló el comunicado, el Departamento de Comercio identificará a los países que realicen transacciones comerciales con Irán, mientras que el secretario de Estado definirá la extensión del arancel, coordinándose y consultando con otros funcionarios.

Además, el Gobierno aclaró que el presidente tendrá la facultad de ajustar la orden del nuevo arancel ante posibles represalias de otros países o si Irán adopta medidas que Estados Unidos considere alineadas con su política exterior.

Hasta ahora, no existe información detallada sobre cuándo entraría en vigencia la medida ni respecto a los bienes o servicios que se verán afectados.