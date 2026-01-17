Trump amenaza con nuevos aranceles a Europa por Groenlandia: Apunta a llegar a un acuerdo

Trump anunció este sábado que impondrá un arancel del 10 % a “todos los bienes” procedentes de Dinamarca, Alemania, el Reino Unido, Francia y otros países a partir del 1 de febrero, que aumentará al 25 % el 1 de junio, hasta que se alcance un acuerdo.

(CNN En Español – CNN Chile) — El presidente Donald Trump declaró este sábado que Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a varios países europeos a menos que se llegue a un acuerdo para la compra de Groenlandia, lo que intensifica su persistente intento de obtener el control estadounidense del territorio ártico.

Trump anunció este sábado que impondrá un arancel del 10 % a “todos los bienes” procedentes de Dinamarca, Alemania, el Reino Unido, Francia y otros países a partir del 1 de febrero, que aumentará al 25 % el 1 de junio, hasta que se alcance un acuerdo.

“Hemos subvencionado a Dinamarca y a todos los países de la Unión Europea (UE) y a otros durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de compensación”, escribió Trump en una publicación de Truth Social. “Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya. ¡La paz mundial está en juego!”.

Trump argumentó que Groenlandia es fundamental para la seguridad de Estados Unidos y del mundo, y afirmó que las defensas de Dinamarca eran insuficientes. También advirtió que el despliegue de un pequeño número de militares en Groenlandia constituía “una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta”.

El presidente añadió que Estados Unidos ha intentado adquirir Groenlandia durante más de 150 años y sostuvo que los sistemas de armas modernos y los proyectos de defensa antimisiles, incluida la “Cúpula Dorada”, hacen que el control del territorio sea especialmente importante.

Sus reiteradas declaraciones han tensado las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Dinamarca, país propietario del territorio pero que otorga a la población local el derecho a la autodeterminación, y también han provocado la condena de los estados miembros europeos de la OTAN.

Mientras tanto, manifestantes se reunieron este sábado para protestar tanto en Dinamarca como en Groenlandia contra las amenazas de Trump de tomar el control de la isla ártica, y exigieron que se permita a sus ciudadanos determinar su propio futuro.

En Dinamarca, miles salieron a las calles en las ciudades de Copenhague, Aarhus, Aalborg y Odense para mostrar solidaridad con la población groenlandesa.

Más tarde, se inició una protesta en Nuuk, la capital de Groenlandia. Poco antes de las 2 de la tarde, hora local, se estimaba que había unas 5.000 personas, una gran proporción de la población de la isla, que asciende a 56.000 habitantes. Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Yankee, vete a casa” y “Groenlandia ya es grande”.

En Copenhague, muchos manifestantes ondeaban pancartas con lemas como “Saca tus manos de Groenlandia” junto a la bandera roja y blanca del territorio, según Reuters.

Las protestas en toda Dinamarca fueron organizadas por organizaciones groenlandesas en cooperación con la ONG ActionAid Dinamarca. Un comunicado de ActionAid señaló que la movilización fue planeada deliberadamente para coincidir con la visita de senadores estadounidenses a Dinamarca.

“Estamos manifestándonos en contra de las declaraciones y ambiciones estadounidenses de anexar Groenlandia”, dijo Camilla Siezing, presidenta de la Asociación Conjunta Inuit, una de las organizaciones groenlandesas involucradas en la planificación de las protestas.

“Exigimos respeto por el Reino Danés y por el derecho de autodeterminación de Groenlandia. Esperamos que podamos demostrar que somos muchos los que apoyamos a Groenlandia”.

En Groenlandia, este sábado, los manifestantes mostraron una actitud igualmente desafiante. Cuando se le preguntó cuál era su mensaje para el presidente estadounidense, una manifestante en Nuuk, que no quiso dar su nombre, declaró a CNN: “No estamos en venta”.

Otra manifestante llamada Patricia dijo: “Hemos visto lo que hace (Trump) en Venezuela e Irán. No respeta nada, simplemente se apropia de lo que cree que le pertenece… Abusa de su poder”.

Un manifestante, que no quiso dar su nombre, dijo: “No aceptamos este tipo de agresión”, refiriéndose a las amenazas de Trump contra Groenlandia.

“Mi mayor temor es que el ejército estadounidense venga aquí e intente apoderarse de nuestro país. Pero no creo que eso vaya a suceder”.

En medio de la situación que se intensifica, una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses fue enviada a Copenhague para reunirse con líderes de Dinamarca y Groenlandia.

En una conferencia de prensa este sábado, el senador demócrata Chris Coons, quien encabeza la delegación, dijo que el “ritmo de declaraciones” del Gobierno de Trump sobre la posible adquisición de Groenlandia no era constructivo.

El senador Coons también expresó su respeto por el pueblo indígena de Groenlandia, diciendo a los periodistas que era “un lugar remoto y difícil para vivir, y que la población de Groenlandia ha logrado forjar, en un entorno excepcionalmente difícil, una cultura y un enfoque de vida que merecen un profundo respeto”.

El legislador estadounidense buscó resaltar la asociación entre Estados Unidos y Dinamarca, incluso en el ámbito militar, diciendo que la delegación visitaría un cementerio más tarde este sábado para depositar una ofrenda floral por los soldados daneses caídos luchando junto a las fuerzas militares estadounidenses en conflictos como la guerra de Afganistán.

Informando desde la capital de Groenlandia, Nuuk, el editor internacional de diplomacia de CNN, Nic Robertson, dijo que la visita de los legisladores estadounidenses tenía la intención de mostrar cuánto se aprecia la asociación militar de Dinamarca con EE.UU. “La visita hoy a ese cementerio para colocar una ofrenda floral, realmente para ellos, encapsulará lo mucho que Estados Unidos ha valorado esa asociación, ha valorado las vidas entregadas por Dinamarca, por los soldados daneses”, dijo.

Kit Maher e Ivana Kottasová contribuyeron con esta noticia.