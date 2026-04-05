“Abran el jodido estrecho, malditos locos”: Donald Trump amenaza con atacar este martes a Irán

El mandatario estadounidense volvió a amenazar a Irán con "desatar el infierno" en el país si no se alcanza un acuerdo entre ambas naciones o no se desbloquea el tránsito en el estrecho de Ormuz antes del martes 7 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo en redes sociales con destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán si no se reabre el paso por el estrecho de Ormuz.

Tras reiterar que quedan solo 48 horas para que se cumpla el plazo que fijó para lograr un acuerdo o desbloquear el tránsito en el estrecho, el mandatario estadounidense volvió a arremeter contra Teherán.

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡Solo miren! Alabado sea Alá”, publicó en Truth Social.

Días antes, el republicano dio plazo hasta el martes 7 de abril, a las 20:00 horas, para que Irán resuelva la situación en el estrecho de Ormuz, que ha provocado alzas globales en los precios de los combustibles.

De no ser así, Trump advirtió el sábado que “desatará el infierno sobre ellos”, en línea con lo que anunció en un discurso en Estados Unidos: que durante las próximas semanas el Ejército intensificará sus ataques contra la república iraní.