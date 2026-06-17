Trump afirma que continuar la guerra podría haber llevado a EE.UU. a una depresión

(CNN) –El presidente Donald Trump declaró este miércoles que prolongar la guerra con Irán podría haber tenido graves repercusiones económicas; añadió que no quería convertirse en “el difunto y gran Herbert Hoover”, quien presidía el país durante el desplome bursátil de 1929 que desencadenó la Gran Depresión.

“Lo que no quería ver, ante todo, era una catástrofe económica. Si hubiéramos continuado con esto, eso podría haber ocurrido”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la cumbre del G7. “Pero lo único que sé es que, cada vez que hablábamos de la posibilidad de paz, la bolsa se disparaba como un cohete. Nunca bajaba. Si a la gente no le hubiera gustado… ya saben, el mercado de valores es más brillante que cualquiera, incluidas las personas que están en este escenario, excepto yo, por supuesto”.

Trump señaló que, cada vez que surgían noticias de que EE.UU. “iba a llegar a un acuerdo”, los mercados “subían”, mientras que, si se informaba que no habría acuerdo, los mercados caían “drásticamente”.

“Eso dice mucho”, comentó.

Trump añadió que ha estudiado a presidentes anteriores, tanto a “algunos buenos” como a “algunos realmente malos”.

“Y el único presidente que no quería ser era el difunto y gran Herbert Hoover. No quería eso. Y quién sabe qué habría pasado”, dijo.

“Así que, en lugar de caer posiblemente en una depresión, en lugar de que tu presidente favorito fuera Herbert Hoover… Ese era siempre el que yo no quería ser”, afirmó.

Dijo que Hoover provocó el histórico desplome bursátil de 1929.

“Subió los impuestos demasiado rápido y aumentó las tasas de interés con demasiada rapidez, todo al mismo tiempo. Y eso provocó la Gran Depresión. Así que no creo que yo cometa errores de ese tipo”, dijo Trump.

Trump afirma que no quería “arruinar los mercados mundiales” ni agravar el sufrimiento en Irán

El presidente Donald Trump declaró que no quería continuar la guerra —a pesar de que Irán conservaba parte de su capacidad de misiles balísticos— porque ello habría “arruinado el mercado mundial” y “habría sido lo incorrecto”.

Al preguntársele por qué es aceptable que Irán mantenga parte de su programa de misiles balísticos, Trump respondió: “¿Qué es lo que conservan? Ahora tienen menos que otras naciones”.

“Eliminamos probablemente el 84 u 85 % de sus misiles. El resto está bajo tierra. Ni siquiera pueden sacarlos”, afirmó durante una conferencia de prensa en la cumbre del G7 en Francia.

Añadió que Irán no “quiere estar lanzando misiles ahora”.

Trump señaló que a Irán le resultará “difícil reconstruirse” y que el proceso llevará mucho tiempo, pero que el país podría tener futuro gracias a su petróleo.

Continuó defendiendo el acuerdo entre Estados Unidos e Irán al mencionar el impacto que la guerra ha tenido en el pueblo iraní.

“Pero, ¿vas a dejar que 91 millones de personas mueran de hambre? Es decir, una de las cosas que tenía muy presentes es que ellos tienen plantas desalinizadoras de agua, y muy buenas. Podría haberlas destruido en cinco minutos, tal como destruí la isla de Kharg. Destruí todo excepto el petróleo”, dijo.

Trump explicó que no lo hizo porque “no quería arruinar el mercado mundial… no quería hacer eso”.

Dar ese paso “habría sido más fácil”, comentó. “Y habría satisfecho a un grupo que representa el 10 % de la población, pero habría sido lo incorrecto. Además, podría haber provocado una depresión internacional. O tal vez no”.