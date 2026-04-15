Trump admite que “habrá un golpe” a la economía mundial por la guerra en Irán: “Creo que se recuperará por completo”

Trump también se retractó de los comentarios que había hecho anteriormente sobre que los precios del petróleo y el gas serían altos durante las elecciones de mitad de mandato.

El presidente Donald Trump admitió que la guerra en Irán frenaría el crecimiento económico, diciendo: “Va a haber un impacto”.

“Bueno, miren, hay un golpe porque, ya saben, pasamos por esto durante seis semanas, sea lo que sea, va a haber un golpe, pero creo que se recuperará por completo”, le dijo a Maria Bartiromo de Fox en “Mornings with Maria”.

Trump también se retractó de los comentarios que había hecho anteriormente sobre que los precios del petróleo y el gas serían altos durante las elecciones de mitad de mandato.

“Creo que serán mucho más bajos antes de las elecciones de mitad de mandato, mucho más bajos, sí. Bien, ahora sugieres, bajo el supuesto de que detendremos a un país que no puede tener un arma nuclear”, dijo.