Trump acusa de “cobardes” a países aliados por no ayudar con el estrecho de Ormuz

A través de Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que no "necesitan" la ayuda de los países de la OTAN y además aseguró que la guerra ya está "ganada".

(CNN) — El presidente Donald Trump afirmó el viernes que la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear está “ganada militarmente”, al tiempo que arremetió contra los aliados de la OTAN por no ayudar a Estados Unidos y los calificó de “cobardes” por no contribuir a la apertura del estrecho de Ormuz.

“Ahora que esa batalla está GANADA militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo”, escribió Trump en Truth Social.

“Les resulta muy fácil, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!”, añadió Trump.

El presidente también lamentó que los aliados de la OTAN no se unieran a Estados Unidos en la guerra contra Irán y volvió a argumentar que la alianza sería impotente sin Estados Unidos.

“Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares”, dijo.

Trump comenzó la semana pidiendo a sus aliados que ayudaran a reabrir el estrecho, pero luego dijo que Estados Unidos no los necesitaba.

“Ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡NUNCA LA HEMOS NECESITADO!”, dijo Trump el martes.