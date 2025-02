Tres rehenes israelíes fueron liberados por Hamás, uno de ellos argentino-israelí

Aún con el temor de que no se cumpliera el acuerdo alcanzado entre el grupo militante y el Estado de Israel, se concretó el sexto intercambio en que por un lado liberaron a tres rehenes israelíes y por el otro más de 300 prisioneros palestinos.

(CNN) – Tres rehenes israelíes han sido liberados de Gaza en virtud de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, después de que una disputa esta semana amenazara con hacer descarrilar el acuerdo.

El estadounidense-israelí Sagui Dekel-Chen, el ruso-israelí Alexandre Troufanov y el argentino-israelí Iair Horn fueron liberados en Khan Younis, al sur de Gaza, alrededor de las 10 a.m. hora local (3 a.m. ET) en el sexto intercambio de este tipo en virtud de la tregua. Se los vio salir de vehículos rodeados de militantes, que condujeron a los rehenes al escenario, donde los cautivos se dirigieron a la multitud.

Los hombres parecían tener mejor salud que los tres rehenes liberados la semana anterior, cuya condición provocó la condena de los funcionarios israelíes.

A los tres se les dio lo que parecían ser bolsas con recuerdos. Se vio a Horn llevando lo que parecían ser pequeños relojes de arena y Troufanov parecía tener algunas dificultades para bajar las escaleras.

En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, la atmósfera era expectante y tranquila, mientras la gente sostenía carteles para ver las liberaciones en directo. En el kibutz Nir Oz, donde fueron tomados los tres rehenes, las familias se reunieron para ver la liberación. La familia de Sagui Dekel-Chen se agolpaba alrededor del televisor para ver el momento.

Un portavoz del Servicio de Prisiones israelí dijo que 369 prisioneros palestinos fueron liberados el sábado. Los palestinos aún no han confirmado el número exacto de liberaciones.

Seis autobuses que transportaban a palestinos arrestados en Gaza después del ataque del 7 de octubre llegaron al enclave el sábado.

Los autobuses, que se cree que transportaban a 333 detenidos palestinos, entraron en Gaza desde Kerem Shalom hacia Rafah, y se dirigieron a un hospital en Khan Younis donde los esperaba una gran multitud. Más temprano el sábado, 36 palestinos fueron liberados a Cisjordania ocupada, incluidos 24 que luego fueron exiliados a Egipto.

A algunos de los prisioneros y detenidos palestinos liberados se les ordenó usar ropa proporcionada por el Servicio de Prisiones de Israel con la frase “No olvidaremos y no perdonaremos” inscrita junto a una estrella de David. La medida enfureció a los grupos palestinos, incluidos Hamás y la Yihad Islámica, que la calificaron de “flagrante violación de todas las leyes internacionales y humanitarias”.

Los detenidos liberados quemaron posteriormente los uniformes, según los videos.

Las liberaciones del sábado representan el mayor número de prisioneros palestinos liberados durante los intercambios hasta el momento.

Demostración de fuerza en Gaza

Una multitud de militantes armados se reunió en Gaza antes de la liberación de rehenes, que tuvo lugar cerca de la casa del ex líder de Hamas asesinado Yahya Sinwar, asesinado por Israel en octubre. Las imágenes mostraban a combatientes enmascarados que portaban armas y se reunían alrededor de un escenario con banderas e imágenes que representaban a Sinwar y otros líderes militantes.

“No hay migración excepto a Jerusalén”, decía una pancarta que adornaba el escenario, en un aparente reproche al presidente estadounidense Donald Trump y sus planes para un desplazamiento masivo de palestinos del enclave.

A principios de esta semana, Hamas dijo que estaba posponiendo las liberaciones de hoy después de acusar a Israel de violar sus compromisos con el acuerdo de alto el fuego. En medio de la disputa, Trump instó a Israel a cancelar su acuerdo con Hamas y “dejar que se desate el infierno”.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció a Trump por su declaración “clara e inequívoca”, luego de la liberación de los rehenes el sábado, diciendo que ayudó a empujar a Hamas a dar marcha atrás y liberar a los rehenes.

En un comunicado posterior a las últimas liberaciones, Hamás dijo que la única forma de liberar a los que aún se encuentran cautivos es “mediante negociaciones y cumpliendo los requisitos del acuerdo de alto el fuego”.

Los tres hombres liberados el sábado fueron secuestrados del kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre y estuvieron cautivos durante casi 500 días.

Ahora están de vuelta en suelo israelí, dijo el ejército israelí. Actualmente están siendo sometidos a una evaluación médica inicial en un centro de recepción en el sur de Israel, según el ejército.

Troufanov tenía 27 años cuando fue secuestrado por las Brigadas Al-Quds palestinas, un grupo militante aliado con la Jihad Islámica, junto con su abuela, Irena Tati, su madre Lena Troufanov y su novia Sapir Cohen, quienes fueron liberados en un acuerdo previo. Su padre Vitaly murió durante el ataque.

Dekel-Chen tenía 35 años cuando fue secuestrado por Hamás mientras intentaba defender el kibutz de los atacantes. Su esposa Avital estaba embarazada de su tercer hijo durante el ataque y dio a luz a la hija de Dekel-Chen mientras él estaba en cautiverio. Ella cumplió un año en diciembre.

La familia de Dekel-Chen dijo que él se encontrará con su hija por primera vez el sábado.

Horn, que ahora tiene 46 años, también fue capturado por Hamás junto con su hermano Eitan, quien permanece en cautiverio.

Los militantes de Gaza han liberado a un total de 19 rehenes israelíes como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, de un total de 33 prometidos a intervalos escalonados durante esta etapa. Ocho de esos 33 están muertos, según el gobierno israelí.

A pesar de las liberaciones del sábado, la incertidumbre se cierne sobre el futuro del acuerdo más amplio. Las negociaciones para extender el alto el fuego, que expira el 1 de marzo, están en duda.

Además de tomar rehenes, los militantes palestinos mataron a más de 1.200 personas durante el ataque del 7 de octubre. El bombardeo israelí de Gaza desde entonces ha matado a más de 48.000 personas, según el Ministerio de Salud palestino en Gaza, redujo gran parte del enclave a escombros y provocó una catástrofe humanitaria para los residentes sobrevivientes.

La guerra se ha extendido a la región en general, poniendo a Israel en conflicto con Irán, un aliado clave de Hamás, así como con los representantes de Teherán, como Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen.