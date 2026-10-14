Tras operación de pulmón del papa León XIV: ¿Uruguay, Argentina y Perú tendrán que esperar más por su visita?

(CNN Español) — A principios de agosto, cuando el Vaticano informó sobre la visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, los gobiernos y los representantes de la Iglesia católica en estos tres países comenzaron los preparativos para recibir al pontífice, en una gira que entonces se contempló para 12 días, del 6 al 17 de noviembre.

Dos meses después del anuncio, ese calendario está en duda luego de que el domingo el papa dio a conocer que se sometería a una cirugía para que le extirparan un pequeño tumor canceroso en un pulmón.

León XIV, quien el pasado 14 de septiembre cumplió 71 años, fue hospitalizado este martes para que se realizara la operación. El Vaticano dijo que el procedimiento concluyó “con éxito” y posteriormente informó que se le removió parte del pulmón porque los médicos le detectaron cáncer.

Tanto los gobiernos como los representantes eclesiásticos de Uruguay, Argentina y Perú han enviado mensajes de apoyo al papa, han expresado sus deseos de que se recupere pronto y, en cuanto a su visita, han dicho que hasta ahora no han sido informados sobre cambios en lo planeado.

Sin embargo, algunos líderes políticos y religiosos ya han reconocido la posibilidad de que se tengan que hacer ajustes en la gira.

“Lo más importante es la salud del papa”

En Uruguay, el primer país contemplado en el recorrido que se anunció en agosto, la Iglesia católica señaló el domingo en Facebook: “Por el momento, no hay modificaciones previstas en la agenda del Viaje Apostólico del Papa León XIV a Uruguay, programado del 6 al 8 de noviembre de 2026”.

No obstante, Milton Tróccoli, presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, introdujo un matiz poco después.

En declaraciones al diario uruguayo El País publicadas este martes —y difundidas también en la página de Facebook de la Iglesia católica—, Tróccoli dijo que colaboradores del papa le expresaron que él mantiene su intención de viajar, pero quizá deba “bajar el ritmo” del calendario planteado porque “son 15 días muy intensos” en los tres países.

Tras conocerse más tarde este martes el diagnóstico de cáncer de pulmón del papa, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo a la prensa local que la noticia les preocupaba, pero que esperaban un pronunciamiento oficial de la Santa Sede sobre el viaje.

“Esto, obviamente, nos preocupa, nos duele por el papa. Rezamos por él, para que el Señor lo tenga en sus manos, lo cure y lo cuide. Y sabemos que estará acompañado por la oración de toda la Iglesia”, dijo Sturla al periódico El Observador.

“Y, después, obviamente, también nosotros, como Argentina y Perú, estamos preocupados en cuanto a la visita. Pero sabemos que tenemos que esperar para que la Santa Sede nos diga oficialmente una palabra sobre si es posible o no el viaje del papa”, añadió.

Durante esta semana, en las calles de Uruguay muchas personas bromean con que la situación podría convertirse en una repetición de la historia narrada en una famosa película, “El baño del papa” (2007), que cuenta la gran expectativa que se generó en Uruguay por la visita de Juan Pablo II en 1988 y cómo, al final, el pontífice dio un mensaje que solamente duró unos cuantos minutos.

“Hoy en día, lo más importante es la salud del papa. A partir del estado de su salud y de su recuperación, se tomarán las decisiones correspondientes. Lo que nos han dicho y nos han comunicado es que no se cambia nada de la planificación. Eso es al hoy, pero tenemos que ser conscientes de que viene la intervención, viene la recuperación y, ante nuevas informaciones y nuevas novedades, bueno, decidiremos cómo seguir”, dijo este martes a periodistas Alfonso Bauer, obispo de Florida.

“Por supuesto, genera cierta incertidumbre. Yo creo que igual esto antes de fin de mes se va a tomar una decisión. Entonces, de acá a fin de mes tenemos que trabajar como si todo fuese igual, ¿no? Como que el sumo pontífice, el papa León, viniese”, insistió.

Visita de León XIV a Argentina: “Estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”

En Argentina, que sería el segundo país que el papa visitaría en esta gira, la Conferencia Episcopal publicó el domingo un comunicado en el que pidió rezar por él y confió “en que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”.

Un mensaje similar difundió el presidente Javier Milei en su cuenta de X y, al día siguiente, reconoció la posibilidad de que la visita deba postergarse debido a la salud y la recuperación del pontífice.

“Bueno, el otro día, de hecho, hice pública la preocupación al respecto y que estábamos orando por él y que, bueno, para que pueda venir a la Argentina, y si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, dijo el mandatario en una entrevista con Radio Mitre.

Milei argumentó que un país debe considerar al menos dos grandes factores para recibir a un papa: primero, que se trata de la cabeza de la Iglesia católica en el mundo; segundo, que es un jefe de Estado.

“Está la magnitud religiosa. En el caso argentino, el 75% de la población es católica. Por lo tanto, es el líder espiritual del 75% de los argentinos; es un dato que no se puede soslayar. Pero, al mismo tiempo, hay otro dato muy importante: que es un jefe de Estado y es un jefe de Estado que es un líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos. No estamos hablando de un líder, digamos, todos son importantes, pero tiene una magnitud planetaria distinta”, dijo.

“El Perú espera con los brazos abiertos” a León XIV

En Perú, el último país contemplado en la gira, donde el papa fue obispo y de donde también tiene nacionalidad —es estadounidense y peruano—, tanto el Gobierno de Keiko Fujimori como la Iglesia católica se han sumado a los mensajes de apoyo y han expresado su deseo de recibirlo pronto, aunque esperan más información sobre su recuperación antes de pronunciarse sobre el futuro de la visita.

Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, dijo a CNN que los próximos días serán importantes para conocer cómo evoluciona la salud del pontífice.

“Lo importante es que el papa ha superado con éxito esta intervención que ha tenido; eso nos llena de alegría”, dijo Dioses, quien también reconoció que el diagnóstico de cáncer pulmonar se recibió “con preocupación, consternación y tristeza”.

Dioses pidió esperar los comunicados oficiales antes de adelantar posibles cambios en el itinerario, cancelaciones o postergaciones.

“Hasta el día de hoy, el viaje apostólico se mantiene; el mismo Santo Padre lo ha expresado públicamente en el último ángelus (…) diciendo que está preparando su visita pastoral al Perú”, afirmó.

El vocero reconoció que la gira supondrá un esfuerzo importante para el pontífice: contempla tres países y alrededor de 35 discursos, además de una visita a Cusco, una ciudad ubicada a gran altitud. No obstante, subrayó que, por ahora, lo más importante es su recuperación.

“Y si tenemos que esperar un tiempito más para poder volver a verlo, lo vamos a hacer; en este momento la prioridad es la salud del papa. Eso está claro: es la prioridad del Vaticano, de la Santa Sede, pero también de la Iglesia universal y de todo el Perú”, dijo Dioses.

La presidenta Keiko Fujimori había expresado el deseo de recibir pronto al papa León.

“Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros”, dijo la presidenta el domingo en su cuenta de X.

César Piscoya, teólogo peruano y asesor del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), se alegró de que la intervención médica del pontífice haya salido bien y pidió seguir orando por su recuperación.

“En este momento, damos gracias a Dios por la buena intervención médica de nuestro querido papa León XIV. Damos gracias a Dios porque nos da esperanza cada día y hoy nos lo ha demostrado. No dejemos de orar por nuestro Santo Padre ni de comunicar la buena noticia que es la vida en nosotros cuando es buena para los demás”, dijo Piscoya a CNN.

“Como amigo de Roberto, del Santo Padre, le pido que descanse y que nos visite más adelante. Ahora nos importa más su salud; ya tendremos otro momento para reencontrarnos”, añadió el teólogo peruano.

Por su parte, la Conferencia Episcopal ha pedido rezar por él, mientras algunos de sus miembros trabajan con el Gobierno en los preparativos para la visita.

El más reciente reporte sobre el tema se dio a conocer el lunes, en un comunicado en el que la Cancillería dijo que las tareas para recibir al papa “han entrado en su etapa final”, sin mencionar la posibilidad de que pueda haber algún ajuste.

De acuerdo con la Cancillería, en una sesión de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel para preparar la visita, ministros y representantes de la Iglesia católica hablaron, entre otras cosas, de las misiones de avanzada que ha hecho el Vaticano a los lugares previstos en el recorrido. Una tercera misión se realizará a finales de octubre, así como reconocimientos técnicos en cada ciudad: Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

“Al término de la reunión, los participantes expresaron de manera unánime sus más sinceros deseos de una pronta y plena recuperación de Su Santidad el papa León XIV, a quien el Perú espera con los brazos abiertos”, concluyó la institución, que seguirá encabezando los preparativos, en tanto hay noticias sobre la recuperación del papa y sus posibilidades de concretar una gira esperada con ansias en América Latina.

Líderes mundiales expresan su apoyo al papa

Líderes políticos de América Latina y Estados Unidos expresaron su preocupación por la salud del papa León XIV y enviaron mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación tras conocerse su diagnóstico.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dijo que los peruanos recibieron “con profunda tristeza” la noticia sobre la salud del pontífice y llamó a unirse en una cadena de oración.

“Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento”, escribió en su cuenta de X. “Santo Padre, esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño”, añadió. La mandataria también reiteró su deseo de “verlo pronto recuperado”.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que él y su esposa, Jeanette, estaban “unidos en oración por la salud” del papa tras su reciente diagnóstico.

“Que el Señor le dé fuerzas y que el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre”, añadió en un mensaje en su cuenta de X.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también expresó su apoyo al pontífice y aseguró que el país oraba por su recuperación.

“Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar”, escribió en su cuenta de X.