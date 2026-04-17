Mundo conflicto en Medio Oriente

Con información de CNN

Tras alto al fuego de 10 días: Irán anuncia que el estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques comerciales

Por Nadeen Ebrahim y Adam Pourahmadi, CNN

17.04.2026 / 09:21

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La medida fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, quien declaró que el paso estará abierto durante el período que dure el alto al fuego.

(CNN) – El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques comerciales durante el período restante del alto el fuego.

Además, añadió que esta medida se alinea con la tregua entre Israel y el Líbano.

Lee también: Trump anunció alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano: Propuso “mantener conversaciones de paz” en la Casa Blanca

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el periodo restante de la tregua, siguiendo la ruta coordinada tal como ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, publicó Araghchi en X.

Ayer jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano. Además, propuso a líderes de dichos países asistir a la Casa Blanca para mantener conversaciones de paz.

Y esta jornada, Trump reconoció el anuncio en una publicación en Truth Social, reiterando que el estrecho estaba completamente abierto. “¡GRACIAS!”, añadió.

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