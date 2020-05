Las protestas han estallado en al menos 30 ciudades de Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía en Minneapolis, Minnesota.

Mientras las manifestaciones se extienden por todo el país, al menos seis estados activaron o solicitaron a la Guardia Nacional que asista a la policía local.

Esos estados incluyen a Minnesota, Georgia, Ohio, Colorado, Denver, Kentucky y el Distrito de Columbia.

En tanto, tres vehículos del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca fueron destrozados por manifestantes el sábado, que patearon los parabrisas de los tres vehículos y los pintaron con graffiti.

Lee también: Explosión en la sede central de CNN es registrada en vivo durante protestas por muerte de George Floyd

Varios manifestantes se pararon encima de los vehículos mientras cantaban Black Lives Matter y No Justice, No Peace (“Sin justicia, no hay paz”).

Además, los funcionarios del condado de Miami-Dade y de la ciudad de Miami han pospuesto un espectáculo de fuegos artificiales planeado en honor a los trabajadores de primera línea en hospitales que luchan contra la pandemia del COVID-19.

En Nueva York, varios manifestantes se arrodillaron en Union Square antes de comenzar a marchar hacia el oeste.