Visitará Latinoamérica, Oceanía, Asia y Europa: Todo sobre la gira de Bad Bunny “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” que tendrá 24 conciertos

El tour comenzará el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo y se extenderá hasta julio de 2026, con paradas en Santiago, Buenos Aires, Lima, Tokio, Londres, París, entre otras. La noticia llega tras el éxito arrollador de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, donde vendió más de 400 mil entradas en solo 4 horas para 30 shows.

(CNN en Español) – Bad Bunny anunció 24 fechas en distintos países para la gira mundial de su más reciente disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Visitará países de Latinoamérica, Oceanía, Asia y Europa, pero aún no confirma conciertos en Estados Unidos.

En enero de este año, el cantante anunció una residencia de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico “El Choli”. En esa ocasión, prometió que más adelante daría a conocer fechas a nivel mundial.

Como parte de esa residencia, llamada “No me quiero ir de aquí”, logró vender más de 400.000 boletos en solo 4 horas para los 30 conciertos, que comenzarán el 11 de julio de 2025.

Fechas y ciudades de los conciertos de Bad Bunny

21 de noviembre 2025: Santo Domingo, República Dominicana

5 de diciembre 2025: San José, Costa Rica

10 de diciembre 2025: Ciudad de México, México

11 de diciembre 2025: Ciudad de México, México

23 de enero 2026: Medellín, Colombia

30 de enero 2026: Lima, Perú

5 de febrero 2026: Santiago, Chile

13 de febrero 2026: Buenos Aires, Argentina

20 de febrero 2026: Sao Paulo, Brasil

28 de febrero 2026: Sídney, Australia

Marzo 2026: Tokio, Japón

22 de mayo 2026: Barcelona, España

26 de mayo 2026: Lisboa, Portugal

30 de mayo 2026: Madrid, España

31 de mayo 2026: Madrid, España

20 de junio 2026: Düsseldorf, Alemania

23 de junio 2026: Arnhem, Países Bajos

27 de junio 2026: Londres, Reino Unido

1 de julio 2026: Marsella, Francia

4 de julio 2026: París, Francia

10 de julio 2026: Estocolmo, Suecia

14 de julio 2026: Varsovia, Polonia

17 de julio 2026: Milán, Italia

22 de julio 2026: Bruselas, Bélgica

¿Cuándo comprar entradas para el Debí Tirar Más Fotos World Tour?

Aunque los conciertos a nivel mundial anunciados comenzarán en noviembre de este año, las preventas y ventas de boletos comenzarán en pocos días.

Para el concierto en Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, y el Estadio Nacional de Lima, Perú, las entradas estarán a la venta este 8 de mayo a las 10:00 a.m., hora local (11:00 a.m., y 9 a.m., hora de Miami, respectivamente).

Para el estado River Plate, de Argentina, donde se llevará a cabo el concierto de Bad Bunny el 13 de febrero 2026, la preventa de boletos para usuarios BBVA comenzará el 12 de mayo a la 1:00 p.m. hora local (12:00 p.m., hora de Miami). La venta general será el 13 de mayo.

Para las dos fechas anunciadas en el Estadio GNP de la Ciudad de México, los boletos estarán a la venta en preventa Banamex el 12 de mayo a partir de las 2:00 p.m., hora local (12:00 p.m., hora de Miami), mientras que la venta general comenzará un día después, el 13 de mayo.

Para las fechas en Europa, Australia y Brasil, la venta de boletos comenzará el 9 de mayo.

En Tokio, Japón, y Santo Domingo, República Dominicana, los detalles de la venta de entradas aún están por confirmarse.