Tiroteo en iglesia de Michigan: Dos personas muertas y nueve resultaron heridas tras ataque

(CNN) – Al menos dos personas murieron tras un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dijo el jefe de Policía, William Renye, en una conferencia de prensa este domingo.

Un total de 10 personas con heridas de bala, incluidas algunas en estado crítico, fueron trasladadas a hospitales locales, añadió.

Las autoridades creen que se encontrarán más víctimas una vez que el lugar sea asegurado.

Trump califica de “horrendo” el tiroteo en iglesia de Michigan y pide rezar por las víctimas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en Truth Social que fue informado sobre el “horrendo tiroteo ocurrido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan”.

“El FBI estuvo de inmediato en la escena, encabezará la investigación federal y brindará apoyo total a las autoridades estatales y locales. El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por conocer”, escribió el presidente.

“Esto parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos. El Gobierno de Trump mantendrá informado al público, como siempre lo hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR DE INMEDIATO!”, agregó Trump.