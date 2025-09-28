Mundo Esatdos Unidos

Tiroteo en iglesia de Michigan: Dos personas muertas y nueve resultaron heridas tras ataque

Por CNN Chile

28.09.2025 / 17:26

{alt}

Un total de 10 personas con heridas de bala, incluidas algunas en estado crítico, fueron trasladadas a hospitales locales, informó la policía.

(CNN) – Al menos dos personas murieron tras un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dijo el jefe de Policía, William Renye, en una conferencia de prensa este domingo.

Un total de 10 personas con heridas de bala, incluidas algunas en estado crítico, fueron trasladadas a hospitales locales, añadió.

Las autoridades creen que se encontrarán más víctimas una vez que el lugar sea asegurado.

Trump califica de “horrendo” el tiroteo en iglesia de Michigan y pide rezar por las víctimas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en Truth Social que fue informado sobre el “horrendo tiroteo ocurrido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan”.

“El FBI estuvo de inmediato en la escena, encabezará la investigación federal y brindará apoyo total a las autoridades estatales y locales. El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por conocer”, escribió el presidente.

“Esto parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos. El Gobierno de Trump mantendrá informado al público, como siempre lo hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR DE INMEDIATO!”, agregó Trump.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Isabel Allende y el problema de transar libertades por seguridad: "No necesitamos una dictadura para eso"
Cadem: Evelyn Matthei acorta distancia con Kast y Kaiser supera a Parisi en intención de voto por primera vez con un 11%
Allende y los riesgos de derivas autoritarias: "Lo primero que atacan son los derechos de la mujer"
Influyentes, capítulo 72: Isabel Allende
Patricio Toledo sufre infarto en pleno homenaje de la Universidad Católica: Fue reanimado y está estable
Temblor de mediana intensidad sacude Región de Tarapacá: SHOA descarta tsunami para las costas del país