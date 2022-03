(CNN/CNN Chile) – Este domingo, la red social TikTok confirmó que suspenderá algunas de sus funciones en Rusia a raíz de la nueva ley del país que penaliza la desinformación y las noticias “falsas”.

“A la luz de la nueva ley de ‘noticias falsas’ de Rusia, no tenemos más remedio que suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido de nuestro servicio de video mientras revisamos las implicaciones de seguridad de esta ley”, tuiteó la compañía. “Nuestro servicio de mensajería en la aplicación no se verá afectado”.

La compañía agregó: “Continuaremos evaluando las circunstancias en Rusia para determinar cuándo podríamos reanudar completamente nuestros servicios con la seguridad como nuestra máxima prioridad”.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022