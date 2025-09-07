Tesla propone paquete salarial histórico a Elon Musk: Podría recibir hasta 1 billón de dólares

El consejo de Tesla busca retener a Musk y evitar que destine más tiempo a SpaceX, Starlink o xAI. La oferta llega en medio de críticas por su “trabajo a tiempo parcial” y su creciente influencia política.

(CNN) — ¿Qué le das a un hombre que ya puede comprar cualquier cosa? ¿Qué tal un billón de dólares?

Eso es lo que el consejo de administración de Tesla ha decidido ofrecer a su consejero delegado, Elon Musk.

El viernes presentaron a los accionistas un nuevo paquete salarial que podría dar a Musk hasta 423,7 millones de acciones adicionales de Tesla en la próxima década.

Esas acciones potenciales podrían valer “solo” 148.700 millones de dólares al precio de cierre del viernes. Pero si las acciones de Tesla se revalorizan tanto como prevé el paquete salarial, valdrían cerca de un billón de dólares una vez que Tesla alcance ciertos hitos: Obtendrá todas esas acciones sólo si Tesla llega a valer 8,5 billones de dólares, unas ocho veces más de lo que vale hoy, y el doble de lo que cualquier empresa del planeta ha valido nunca.

El consejo de la compañía dice en su presentación a los accionistas que necesita ofrecer a Musk un paquete salarial histórico o arriesgarse a perder al líder que se ha convertido en sinónimo -para bien o para mal- de la marca Tesla.

La junta dijo que durante las negociaciones sobre el paquete salarial, “Musk también planteó la posibilidad de que persiguiera otros intereses que pudieran proporcionarle mayor influencia si no recibía tales garantías.”

La junta dijo que “cree que el Sr. Musk posee singularmente las características de liderazgo necesarias para transformar Tesla y realizar su misión a largo plazo a un nivel sin precedentes.”

Pero también ha quedado claro que a la empresa no le ha gustado que Musk haya estado considerando su actuación en Tesla como un trabajo a tiempo parcial. Ha centrado gran parte de su atención en algunas de sus otras empresas privadas, como la compañía de cohetes SpaceX y su oferta de Internet por satélite Starlink y su empresa de inteligencia artificial xAI, que ahora es propietaria de su plataforma X, antes conocida como Twitter, que Musk compró por 44.000 millones de dólares de su propio dinero en 2022. Y Musk se ha involucrado más en política, incluyendo planes para fundar un tercer partido.

A principios de este año, cuando Musk aún dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, la junta inició la búsqueda de un posible sucesor para Musk, según el Wall Street Journal. Tanto la presidenta del consejo, Robyn Denholm, como Musk negaron el informe. Poco después de que comenzara la búsqueda, Musk anunció que dejaría el DOGE para dedicar la mayor parte de su tiempo a dirigir de nuevo Tesla.

“El simple mensaje que la junta está enviando a Elon: ‘Queremos tu atención en Tesla'”, escribió Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management en una nota el viernes. “Implícito en ese mensaje está la promesa de que tendrá el control que ha estado buscando (una participación del 25%) y que valdrá la pena su tiempo”.

Musk exige control

Musk ha dejado claro que el control de Tesla es de vital importancia para él. Dijo en un post en X en enero de 2024 que necesita controlar al menos el 25% de las acciones de Tesla.

“Me siento incómodo haciendo crecer Tesla para que sea líder en IA & robótica sin tener ~25% de control de voto. Lo suficiente como para ser influyente, pero no tanto como para que no me puedan derrocar”, escribió Musk en un post en X. “A menos que ese sea el caso, preferiría construir productos fuera de Tesla”.

Esa necesidad de control es lo que está detrás de este paquete salarial, dijo Ross Gerber, CEO de Gerber Kawasaki, una firma de inversión y uno de los primeros inversores en Tesla.

“Todo esto se trata de que Musk tiene miedo de que le echen de Tesla porque sólo posee el 13%”, dijo Gerber, que ha vendido casi toda su participación en Tesla.

Munster y otros toros de Tesla creen que tiene razón en que la IA, los vehículos autónomos, los robotaxis y los robots humanoides son el futuro que elevará a Tesla al precio objetivo de 8.500 millones de dólares, y unos beneficios operativos ajustados de 400.000 millones de dólares que serían 20 veces mayores que el anterior récord de beneficios de Tesla.

“Todavía estamos arañando la superficie de la IA física: los casos de uso actuales son casi cómicos, limitados a los incipientes ensayos de robotaxi de Waymo y Tesla”, escribió Munster el viernes. “Con el tiempo, la IA física afectará a cualquier cosa que se mueva, lo que representa un potencial de mercado que me resulta difícil de imaginar”.

Objetivos ambiciosos

Pero los detractores de Musk y Tesla predicen que Musk no cumplirá ese potencial, al igual que no cumplió muchos plazos anteriores para que la empresa produjera vehículos autoconducidos y robotaxis completos. Dicen que el verdadero valor de Musk para Tesla es su capacidad para convencer a Wall Street del brillante futuro que le espera, a pesar de un reguero de promesas incumplidas.

“Elon Musk lleva diciendo desde 2014 ‘tendremos un auto totalmente autónomo el año que viene’. No ha sucedido, pero esa promesa ha sido valorada en miles de millones por Wall Street”, dijo el analista Gordon Johnson, uno de los críticos más duros con Tesla.

“Elon Musk es un maestro de la manipulación. Ha sido capaz de mantener elevadas las acciones. La razón por la que el consejo le paga es que está dispuesto a decir cosas que otros consejeros delegados no están dispuestos a decir o a salirse con la suya.”

A pesar de ese historial, hay muchas posibilidades de que los inversores de Tesla aprueben el paquete salarial potencialmente masivo. En el pasado han aprobado regularmente sus paquetes salariales, incluso reconfirmando un paquete salarial en 2024 que un juez de Delaware había desestimado por ser injusto para los accionistas y la empresa.

Verán que Musk no obtendrá nada de este nuevo paquete a menos que la empresa, y sus propias participaciones, aumenten mucho de valor. El primer objetivo que Musk y Tesla tendrán que alcanzar antes de ver alguna acción será de 2 billones de dólares, o casi el doble de su valor actual.

“Pensarán que no tienen nada que perder”, afirma Gerber. Dijo que su pensamiento será del tipo de: “Los objetivos son tan altos que si él los consigue, yo ganaré mucho dinero. Así que a quién le importa si consigue 1 billón de dólares”.

“Pero si se piensa realmente en ello, es absurdo”, dijo.