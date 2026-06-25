Terremotos en Venezuela activan respuesta internacional: países ofrecen rescatistas y ayuda humanitaria

Los fuertes terremotos que golpearon a Venezuela durante la tarde del miércoles activaron una serie de reacciones internacionales, con gobiernos y organizaciones humanitarias ofreciendo apoyo ante la emergencia.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron daños en distintos puntos del país, especialmente en zonas del centro y norte venezolano.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia, suspendió clases y anunció medidas para reforzar la atención sanitaria y la respuesta en los sectores afectados.

Estados Unidos ofrece ayuda a Venezuela

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que su gobierno está preparado para asistir a Venezuela.

“Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar”, señaló el mandatario a través de su red Truth Social.

Trump también aseguró que instruyó a las agencias de su gobierno a prepararse para actuar con rapidez frente a la emergencia.

Desde el Departamento de Estado, autoridades estadounidenses indicaron que se mantienen en contacto con las autoridades venezolanas y que movilizan asistencia.

México, El Salvador y Ecuador anuncian apoyo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó solidaridad con el pueblo venezolano y señaló que instruyó la preparación de ayuda técnica.

Según indicó, Venezuela solicitó apoyo con personal especializado en rescate y sanidad.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ofreció ayuda al gobierno venezolano, con rescatistas, paramédicos, equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad listos para viajar a Caracas.

En la misma línea, el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, informó el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

República Dominicana y otros países expresan solidaridad

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que conversó con Delcy Rodríguez para transmitir solidaridad ante la tragedia.

Además, anunció el envío de equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias para apoyar las labores de las autoridades venezolanas.

Otros gobiernos, entre ellos Brasil y España, también expresaron apoyo y condolencias frente a la emergencia.

Organizaciones humanitarias movilizan asistencia

Junto con las reacciones de gobiernos, organizaciones humanitarias comenzaron a coordinar ayuda para Venezuela.

Direct Relief informó que está en comunicación con organizaciones locales y regionales para responder a necesidades médicas inmediatas y de corto plazo.

La entidad advirtió que terremotos de esta magnitud pueden generar una cadena de emergencias sanitarias, como lesiones traumáticas, aplastamientos, desplazamientos y riesgos asociados a la falta de acceso a servicios básicos.

La Cruz Roja Venezolana también desplegó equipos de rescate hacia las zonas más afectadas, pese a que sus propias instalaciones resultaron dañadas de gravedad.

Balance aún en desarrollo

Las autoridades venezolanas mantienen desplegados equipos de emergencia mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que el impacto podría ser severo, aunque sus estimaciones corresponden a modelos preliminares de riesgo y no a un balance oficial de víctimas.