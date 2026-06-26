Cifra de muertos por terremotos en Venezuela sube a 920, según el presidente de la Asamblea Nacional

(CNN) – El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este viernes que la cifra de fallecidos tras los terremotos del miércoles subió a 920 personas. Según el funcionario, los sismos también dejaron 3.360 heridos y afectaron a 383 edificios, mientras que al menos 172 personas permanecen atrapadas bajo los escombros.

Rodríguez reiteró que La Guaira, la zona más golpeada por la emergencia, se mantiene completamente militarizada, y pidió a la población evitar viajar hacia el sector. “La mejor manera de ayudar es mantener las carreteras despejadas para que los equipos médicos puedan transportar a los pacientes y los equipos de rescate puedan llevar a cabo su trabajo de manera más efectiva”, declaró.

Balances previos y militarización de La Guaira

Horas antes de esta actualización, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había informado una cifra de 589 fallecidos, junto con 2.980 heridos y 214 réplicas registradas en el territorio. En esa instancia, la mandataria señaló que las autoridades “rescataron con vida a decenas de personas”.

Fue también Delcy Rodríguez quien ordenó la militarización de La Guaira, una de las zonas con mayores daños tras el doble sismo, con el objetivo de reforzar el control territorial, apoyar las labores de emergencia y coordinar a los equipos desplegados en terreno. La localidad presenta reportes de daños estructurales, edificios colapsados y sectores con severa destrucción.