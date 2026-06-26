Delcy Rodríguez eleva a 589 los fallecidos por terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó un nuevo balance tras los fuertes terremotos que afectaron al país y confirmó que la cifra de fallecidos subió a 589.

La autoridad informó además que se registran 2.980 personas heridas y que, hasta ahora, se han producido 214 réplicas en el territorio venezolano.

“Hemos rescatado con vida decenas de personas”, señaló Rodríguez al actualizar la situación de emergencia que enfrenta el país caribeño.

Delcy Rodríguez ordena militarizar La Guaira

En medio de las labores de rescate y evaluación de daños, Rodríguez también ordenó militarizar La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el doble sismo.

La medida busca reforzar el control territorial, apoyar las tareas de emergencia y coordinar el trabajo de los equipos desplegados en terreno.

La Guaira ha sido uno de los puntos más afectados por la emergencia, con reportes de daños estructurales, edificios colapsados y sectores con severa destrucción.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez confirma 589 fallecidos y 2.980 heridos tras doblete sísmico y ordena militarizar La Guaira. “Hemos rescatado con vida decenas de personas (…) a esta hora se han producido 214 réplicas en nuestro territorio” https://t.co/rY1pUshYyZ pic.twitter.com/uuxI2iKPFg — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 26, 2026

Más de 200 réplicas tras el doble terremoto

De acuerdo con el balance entregado por la autoridad venezolana, el país ha registrado 214 réplicas luego de los dos movimientos principales.

Los sismos iniciales tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5, provocando severos daños en distintas zonas del centro y norte de Venezuela.

Las autoridades mantienen activados equipos de búsqueda, rescate, salud pública y asistencia humanitaria, mientras continúa el levantamiento de información sobre personas desaparecidas, viviendas afectadas y daños en infraestructura crítica.

Balance supera cifra de fallecidos del 27F en Chile

El nuevo balance informado por Venezuela ya supera la cifra de víctimas fatales del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 en Chile.

Como referencia, organismos oficiales chilenos han situado el balance del 27F en 525 personas fallecidas, aunque durante años existieron discusiones y revisiones sobre el número exacto de víctimas.

La tragedia venezolana mantiene en alerta a la comunidad internacional, con distintos países ofreciendo ayuda humanitaria, equipos de rescate y apoyo técnico para enfrentar la emergencia.