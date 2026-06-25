Terremoto en Venezuela: Número de muertos subió a 164 y el de heridos a 971

(CNN en Español) – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a causa de los dos terremotos que sacudieron el miércoles varios estados del país, donde se ha declarado el estado de emergencia.

Sin embargo, se teme que la cifra real de muertos sea mucho mayor, dado el número de edificios derrumbados y dañados, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate.

Según Rodríguez, se han producido al menos 30 réplicas desde los dos terremotos principales.

En una entrevista con la emisora ​​estatal venezolana, Rodríguez dijo que está coordinando con las Naciones Unidas para enviar rescatistas y con el Fondo Monetario Internacional para crear un fondo inicial de US$ 200 millones para la reconstrucción del país.

Rodríguez también hizo un llamado al sector privado para que aportara maquinaria pesada para ayudar en las labores de rescate.

E instó a los venezolanos a mantener la calma y la unidad, y a permanecer en sus hogares si las estructuras son seguras. Añadió que Venezuela realizará una oración nacional por todas las religiones a las 7 p. m., hora local.

Más tarde, la presidenta encargada anunció la creación de un fondo de US$ 200 millones para atender la emergencia del país tras dos potentes terremotos que han causado al menos 164 muertos, 971 heridos y numerosos daños materiales.

“Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de US$ 200 millones con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”, dijo Rodríguez en comunicación telefónica con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Duarte Mendonca, de CNN, contribuyó a este reportaje.