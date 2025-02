Terremoto en Mar Caribe: Puerto Rico activa alarmas de Tsunami y ciudadanos abandonas en masa zonas costeras

El gobierno de Puerto Rico activó las alarmas de tsunami a raíz del fuerte terremoto 7,6° Richter se produjo en medio del Mar Caribe la tarde de este sábado 8 de febrero.

El fuerte movimiento telúrico provocó que varios países activaran alerta de posible tsunami en la zona.

En Puerto Rico, según el USGS, el centro sismológico de Estados Unidos, se espera que las primeras olas de tsunami llegasen a eso de las 23.00 hora chilena.

Es así como a través de redes sociales diversos medios locales y usuarios han reportado que se han activado las alarmas sonoras de tsunami y cientos de personas están haciendo abandono de zonas costeras por precaución.

🚨 #ENTÉRATE 🚨| Así desalojan varias personas en la costa de Aguadilla tras sonar las sirenas de tsunami. Tremendo tapón y corre y corre. Debemos entender que con una advertencia no se necesita evacuación y que sobre todo hay que mantener la calma.

Las sirenas fueron activadas en el oeste de Puerto Rico, como parte del protocolo de tsunami, no porque sea mandatorio desalojar.

No hay orden de desalojo. Sí se recomienda no estar dentro del mar.

